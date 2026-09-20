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川普封殺CNN等3媒體！記者被賞閉門羹 人行道開播畫面曝

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川普封殺CNN等3媒體！記者被賞閉門羹 人行道開播畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
CNN資深白宮記者克萊恩19日抵達白宮後發現通行證失效，且證件遭當場沒收，只好在白宮附近外的區域進行播報。美聯社
CNN資深白宮記者克萊恩19日抵達白宮後發現通行證失效，且證件遭當場沒收，只好在白宮附近外的區域進行播報。美聯社

美聯社報導，美國總統川普18日才放話封殺CNN、MS NOW與Politico，隔天禁令隨即上路。3家媒體的白宮記者19日照常前往採訪，接連被賞閉門羹，通行證不僅遭停用，有人的證件甚至當場被沒收。

MS NOW白宮記者賈德納（Akayla Gardner）表示，她一開始順利通過白宮前兩道關卡，直到掃描通行證時，才被告知證件已遭停用並要求交回。對方還告訴她「這是上面的決定」。不過，同台一名製作人仍成功進入白宮，另一名攝影記者的通行證則同樣遭停用。

CNN資深白宮記者克萊恩（Betsy Klein）也在抵達後發現通行證失效，證件遭當場沒收，工作人員只把透明證件套還給她，要她向白宮新聞辦公室詢問。Politico隨後也證實，白宮記者哈斯萊特（Cheyenne Haslett）同樣遭拒絕進入，通行證被收走。

遭拒於門外的賈德納只能轉往白宮外，在人來人往的人行道旁架起設備現場連線，路人經過時紛紛側目；克萊恩也在採訪證遭沒收後，改到白宮園區外進行報導。另一頭，白宮北草坪「圓石灘」媒體區原本供CNN使用的外景採訪棚則空無一人。

紐約時報報導，川普這道禁令來得相當突然，部分政府官員措手不及。3名知情人士透露，就連白宮新聞辦公室部分幕僚事前也不知情，當時幕僚長威爾斯不在華府。不過，白宮通訊主任張振熙表示，川普發文時有多名高階幕僚在場，「我們都完全支持他的決定」。

這場風波下周恐進一步升高。

ABC、CBS、CNN、NBC及福斯新聞5家電視網會輪流負責總統活動的聯合電視採訪，而CNN正好排定下周負責川普赴紐約出席聯合國大會的採訪任務。若禁令持續、其他電視網又拒絕代班，川普搭乘空軍一號及出席聯大期間，可能沒有主流電視網的聯合採訪團隨行。

另一方面，法律專家認為，川普明確因報導內容禁止媒體進入白宮，恐面臨憲法第一修正案挑戰，若媒體提告並取得法院臨時命令，禁令也可能先遭喊卡。

白宮北草坪俗稱「圓石灘」的外景採訪區19日不見CNN記者身影，採訪棚空無一人。法新社
白宮北草坪俗稱「圓石灘」的外景採訪區19日不見CNN記者身影，採訪棚空無一人。法新社

MS NOW記者賈德納19日在白宮外人行道上準備進行現場連線報導。路透
MS NOW記者賈德納19日在白宮外人行道上準備進行現場連線報導。路透

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