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台灣珍奶節馬里蘭州登場 美食飄香、台式表演吸睛
一年一度的台灣珍珠奶茶節今天在美國馬里蘭州洛克維爾市登場，現場除了珍奶攤位，還有滷肉飯、刈包等台灣美食，以及充滿台灣味的歌唱、舞蹈表演，吸引大批人潮；在好天氣助攻下，主辦單位估計，今年參加人數可望超過1萬8000人。
由台灣姊妹市協會主辦的台灣珍珠奶茶節今年邁入第8屆，活動在洛克維爾市（Rockville）登場，以珍珠奶茶作為文化橋梁，融合表演藝術、美食與台灣觀光推廣，為大華府地區推廣台灣文化最具規模的活動之一。
多名台、美政要出席活動開幕式，包括駐美代表俞大㵢、洛克維爾市市長艾希頓（Monique Ashton）及美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人。
艾希頓致詞表示，美台共享價值包括民主、包容性及合作精神。
她說，現在珍奶幾乎攻佔洛克維爾市的大街小巷。珍奶在1980年代源於台灣，「既然珍奶能這樣普及開來，那麼愛、包容、夥伴關係與合作一定也可以」。
台灣姊妹市協會會長簡明子接受中央社記者訪問表示，今年活動遇到「有史以來最好的天氣」，預計吸引超過1萬8000人參加。過去曾有一年活動當天下大雨，只有3000人左右參加。
他表示，洛克維爾市的珍奶節號稱全美最大，不僅有美食，還有唱歌及舞蹈表演。
駐美副代表楊懿珊今年再度登台化身樂團主唱，一連唱了兩首台語歌，大展好歌喉。
簡明子指出，今年活動共有43個攤位，其中22個與食物相關，包括5個珍奶攤位，五十嵐也在其中。
活動現場販售的台灣美食包括滷肉飯、刈包及鹽酥雞等。而除了台灣文化相關攤位，還有烏克蘭、香港的攤位，展現活動多元性。
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