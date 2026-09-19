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騙倒一片富商…29歲蛇蠍女模遭爆下藥6旬未婚夫 半年前深情喊娶回家

聯合新聞網／ 綜合報導
曾在成人雜誌擔任模特兒、在網路上小有名氣的29歲網紅拉維，先前才因利用包養網站詐騙多名富商並偷竊名錶財物遭起訴，如今又爆出新醜聞。圖／AI生成
曾在成人雜誌擔任模特兒、在網路上小有名氣的29歲網紅拉維，先前才因利用包養網站詐騙多名富商並偷竊名錶財物遭起訴，如今又爆出新醜聞。圖／AI生成

曾在成人雜誌擔任模特兒、在網路上小有名氣的29歲網紅拉維（Adva Lavie，藝名Mia Ventura），先前才因利用包養網站詐騙多名富商並偷竊名錶財物遭起訴，如今又爆出新醜聞。警方調查發現，她涉嫌在交往期間使用K他命（Ketamine）對其64歲的億萬富豪未婚夫下藥，全案正由美國警方深入調查中。

外媒《The Sun》報導，這起下藥疑雲是在警方向法官申請搜索拉維手機時意外曝光，而拉維的前未婚夫、64歲富豪克魯貝克（Stephen Cloobeck）先前已向警方報案。克魯貝克今年6月才剛取消與拉維的婚約，並將她趕出價值2600萬美元（約新台幣8.3億元）的豪宅。雖然警方尚未公開具體的下藥細節與動機，但檢方在庭訊中播放了拉維在看守所的錄音，指控她曾私下向他人炫耀並吹噓自己如何利用與剝削克魯貝克。

值得一提的是，拉維在今年4月時就已被多名富商指控偷竊與詐騙，但克魯貝克仍盲目護花，公開為她辯護稱「故事被歪曲了，她是受害者」，甚至傳出克魯貝克全額資助拉維聘請豪門律師團，堅持要與她步入禮堂。

報導指出，拉維的罪行遠不止於此，檢方指控她在2023年至2025年期間，頻繁透過包養網站尋找年長富商作為目標。她假意與這些富豪交往、擔任旅遊伴遊，藉此入住對方的豪宅並伺機搜刮高價財物。她目前已被控包括重大竊盜、侵入住宅及非法使用個人身分資訊等6項重罪，但她於今年4月出庭時均堅稱無罪。

更令辦案人員傻眼的是，拉維在保釋期間竟私自剪斷電子腳鐐逃跑。警方指出，她在戴著腳鐐期間，涉嫌於今年4月在一處Airbnb租屋處再次犯案，偷走被害人價值8,600美元（約新台幣27萬元）的勞力士名錶、LV墨鏡、卡套甚至身障停車證。

拉維隨後於7月再次被捕入獄，儘管其辯護律師團試圖以精神健康問題為由申請轉移處置，但已遭法院駁回。隨著下藥案的調查持續推進，警方目前已扣押其護照並禁止其離開加州，拉維恐將面臨更嚴重的法律制裁。

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美國 模特兒 網紅 未婚夫 富豪 詐騙

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