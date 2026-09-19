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美國務院放行27億美元烏克蘭軍售案 升級防空系統

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國國務院今天晚間在給國會的通知書中表示，已批准一項價值27億美元可能對烏克蘭軍售案，用於升級防空系統開發及相關裝備與服務。

路透社報導，國務院在通知書中表示，軍售案最終若敲定，烏克蘭將以歐洲各國的出資，以及前總統拜登政府（Joe Biden）時期編列的美方「外國軍事融資」（FMF）來支付相關費用。

外國軍事融資提供無償援助，使受援助國能夠採購美國製造的武器與防衛裝備。

國務院表示：「外國軍事融資將以1比1補貼的方式，計入美國對烏克蘭重建投資基金（UkraineReconstruction Investment Fund）的出資額。」

美烏重建投資基金（US-Ukraine ReconstructionInvestment Fund）是兩國去年簽署礦產協議中的一部分。

國務院指出，該軍售案內容包括S-300仿製型飛彈、GAM-67飛彈、增程雷射導引火箭防空飛彈系統、發射器與機動發射系統改裝套件，以及反無人機系統雷達等武器裝備。

這項擬議中的軍售案仍需經過美國國會審查。

美國總統川普今天稍早將影響廣泛的俄羅斯制裁法案簽署成為法律，針對莫斯科入侵基輔而對俄國擴大經濟施壓鋪路。

川普本月稍早表示，他將要求歐洲國家償還美國先前提供烏克蘭的軍事援助和彈藥費用。

美國務院 烏克蘭 軍售案

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