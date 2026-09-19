冠名遇阻川普揚言拆除 甘迺迪中心外抗議民眾築人牆

美國總統川普揚言，若法院裁定不得將他的姓名加在甘迺迪表演藝術中心建築外牆上，這座著名藝術機構恐將永久關閉。示威人士今天在甘迺迪中心外築起人牆，手持抗議標語。

法新社報導，根據甘迺迪表演藝術中心（John F.Kennedy Center for the Performing Arts）管理層的說法，主建築16日起暫時關閉。

抗議群眾揮舞著「把手拿開甘迺迪中心」（handsoff Kennedy Center）的標語，並在鷹架和防水布下高歌。自從工人6月根據法院命令從建築外牆上拆除川普的名字以來，這些鷹架和防水布一直留在原地。

川普欽點的甘迺迪中心董事會去年投票通過，正式將該機構易名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，此舉導致門票銷售大幅下滑、藝術家抵制，以及贊助者大量流失。之後，一名聯邦法官擋下川普冠名這座標誌性文化機構的行動。

抗議民眾在甘迺迪中心本週關閉後設置的障礙物周圍築起人牆，有些人揮舞著標語，上面寫著「把手拿開甘迺迪中心」等字眼。

經常帶著孩子來甘迺迪中心的安格紐（LelaAgnew）表示，她是來捍衛一個「屬於人民」的機構。她說：「我來這裡大約50年了，這不是一個必須被拆除的地方。」

她表示：「這裡並不是政治場所。」