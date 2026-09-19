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美上訴法院大致維持原判 限制遣送移民至第3國

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國聯邦上訴法院今天大致維持下級法院裁定，限制總統川普政府將無證移民遣送到原籍國之外第3國的政策。歐新社
美國聯邦上訴法院今天大致維持下級法院裁定，限制總統川普政府將無證移民遣送到原籍國之外第3國的政策。歐新社

美國聯邦上訴法院今天大致維持下級法院裁定，限制總統川普政府將無證移民遣送到原籍國之外第3國的政策。

法新社報導，美國聯邦第一巡迴上訴法院3位法官組成的合議庭表示，面臨遣送第3國的人必須事先獲得有效通知，得知將被遣送至何處，以便提出可能遭受迫害的疑慮。

國會已明定美國政策是不得將人遣送至會有生命危險或有遭受酷刑之虞的國家。

合議庭法官艾弗雷姆（Seth Aframe）寫道：「若無法事先獲知預定遣送目的地，也無實質機會對這個目的地提出異議，個人因擔憂在特定國家遭受迫害而提出反對遣送的權利便失去實質意義。」

他表示，國土安全部的政策將剝奪大批的非公民獲得這項保護的權利，因為他們在未被告知目的地的情況下就被送往第3國。

川普政府預計將此案上訴至聯邦最高法院。最高法院中保守派大法官占多數。

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