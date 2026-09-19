五角大廈公布第六批UFO檔案！祕密研究曲速、蟲洞與輻射傷害

美國國防部18日公布第六批「不明異常現象」（UAP），也就是UFO相關檔案，共71份，包括55份PDF文件、15段影片及1段音訊，年代橫跨1952年至2025年，其中64份有部分內容遭塗黑。

CBS新聞報導，其中最值得注意的數十份文件涉及一項名為「先進航太武器系統應用計畫」（AAWSAP）的祕密軍事計畫，曾委託研究曲速引擎（warp drives）、蟲洞（wormholes），以及研究人員認為可能與遭遇不明飛行器有關的人體傷害。

這項計畫由美國國防情報局（DIA）於2008年成立，研究未來數十年的各種航太威脅，並於2012年結束。此次公布資料包括AAWSAP架構下製作的37份「國防情報參考文件」（DIRDs），涉及曲速引擎、蟲洞、反重力、負質量推進及隱形斗篷等議題。這些文件多年來已可公開取得，但新版披露部分先前未公開的細節。

DIRD探討的多數概念屬於科幻作品領域。五角大廈也強調，這些文件「應視為參考與綜合整理文件，而非原創研究」，也「不代表其中討論的概念目前已獲驗證」。不過，其中一份2010年完成、長達38頁的研究，分析「異常先進航太系統對人類觀察者造成非預期傷害的證據」。

研究人員指出，「3名原本健康且活動力正常的人」經歷異常航太事件後，出現皮膚發熱、發紅及掉髮等症狀，其中一人出現「輻射疾病跡象」，並「在數年間出現惡性病變跡象」。

文件未確認造成症狀的暴露來源，但表示3人都是「天線工程師」。作者比對數百起輻射來源已知的射頻傷害案例後得出結論：「已有足夠數量的事件／事故獲得準確通報，也取得醫療資料，足以支持一項假說，也就是某些先進系統已經部署，但美國仍無法充分理解。」

此次公布的大多數影片與先前內容類似，都是軍方攝影機拍下的模糊畫面，可見無法解釋的物體高速掠過。例如，一起2022年事件顯示，一個UAP「以每小時約129至290公里的不同速度移動」。另一段在中東上空拍攝的影片則顯示，大約6個「小型球狀物體」一同飛行，看起來「相當靈活」且「頻繁改變方向」，事件至今仍無法解釋。

這批歷史檔案還包括空軍軍官魯佩爾特（Edward Ruppelt）1952年一段長達1小時的錄音及逐字稿。他透露，空軍當時調查的800起UFO通報中，「大約20%都是非常好的報告，由非常可靠的人提出，但就是完全無法得出任何結論」。魯佩爾特後來主持空軍「藍皮書計畫」（Project Blue Book），於1952年至1969年間調查UFO事件。