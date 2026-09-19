白宮設國宴迎習近平 輝達、OpenAI執行長將出席

一名美國官員今天表示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）等科技業領袖預計將出席下週白宮為中國國家主席習近平舉行的國宴。

法新社報導，這名要求匿名的官員說：「這將是一場非常受歡迎且門票搶手的活動。」這名官員補充表示，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、太空探索科技公司（SpaceX）兼特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）領導人庫克（Tim Cook）與谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）也都將出席。

他們的出席正值人工智慧（AI）將成為美中領袖會談的核心議題，而美中是目前AI競賽中的兩大主導力量。

美國國內關於AI的辯論，主要圍繞在美國主要開發者，包括OpenAI、Anthropic、Google與Meta，無論面臨什麼風險，都無法放慢他們的創新腳步，擔憂中國將因此一舉超越他們。

過去中國常被認為在尖端AI領域落後美國，如今正迅速縮小差距。

長期以來，華府一直試圖延緩中國的發展步伐，除了對尖端AI所需的先進晶片實施出口控制，還阻止中國取得如輝達生產的頂級美國半導體產品。

儘管陷入激烈競爭，外界仍希望川習在華府會晤時，這兩大強權能就這項技術達成某種共識。但任何野心勃勃的目標，像是同意放緩發展速度或制定全球安全防護機制，都可能難以實現。