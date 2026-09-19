川普即刻禁CNN等3媒體進白宮 下一波點名紐時、華郵

美國總統川普18日在真實社群發文，宣布即刻禁止CNN、MS NOW與Politico進入白宮，理由是這3家媒體不斷「報導」假新聞。

川普宣稱，MS NOW是「因為缺乏收視率和公信力」才從MSNBC改名；他也指控Politico在拜登執政期間，「直接從美國政府獲得一筆非法且荒謬的800萬美元訂閱費，創下歷來最高紀錄，目的是讓他們能夠『活下去』」，並稱「這似乎就是貪腐」。

川普還說，媒體在報導「美國總統、川普政府或美國時，不該一再撰寫或報導虛構內容和謊言」，並表示「其他假新聞媒體也將陸續被禁止」。

路透報導，當天下午仍可看到3家媒體的記者在白宮工作。川普在橢圓辦公室受訪時表示，沒有任何特定事件促使他下達禁令，「這其實是過去幾年來一連串報導累積的結果。」他還說：「我沒有義務讓他們進入我的、進入人民的房子。」

被問到還有哪些媒體會「陸續被禁止」時，川普點名紐約時報和華盛頓郵報，稱兩者都是「假新聞」。

目前禁令範圍仍不清楚，相關措施是否合法也可能取決於實際限制範圍。MS NOW拒絕評論；CNN與Politico均援引美國憲法第一修正案保障的權利。CNN表示支持旗下採訪白宮的記者；Politico則在X表示，將「繼續公平報導本屆白宮及未來各屆白宮」。