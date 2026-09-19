川普：習近平下週訪美 雙方將達成許多不同協議

美國總統川普今天表示，中國國家主席習近平將於下週訪問華府，雙方將達成許多不同協議。川普也重申，美中關係進展良好，「習主席和我關係很好」。

川普（Donald Trump）預計24日和習近平在白宮舉行會談，外界預期雙方將討論關稅、貿易、美伊戰爭、人工智慧（AI）及台灣等議題。繼5月北京峰會後，這將是兩人今年第二度會面。

據規劃，習近平將在美東時間23日下午飛抵華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），川普屆時將親自出席歡迎儀式。這也是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪，被問及習近平訪美相關議題表示，習近平將在下週來到華府，「我們會有非常好的會議」，美中關係進展良好，「我們將達成許多不同的協議」。

他還提及，有人說中國對美國進行間諜活動，但他都回說，「我們也對他們進行間諜活動」。

川普不忘重申，自己跟習近平關係很好。