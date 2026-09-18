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消息人士：美考慮放行多數中國大陸藥物授權交易
根據3名聽取相關簡報人士透露，美國正在研擬製藥業者在中國投資的相關法規，可能會保留美國製藥業者達成多數中國藥物授權交易的能力。
路透社報導，這將標誌著川普政府在新的國家安全法規下，對其他產業收緊與中國往來的政策發生轉變，且限制程度將較部分國會議員尋求的標準寬鬆。
消息人士表示，這項由美國財政部正在起草的法規，可能允許美國製藥業者投資中國正在開發的潛力新藥，只要這些藥物與病原體或可能被武器化的生物科技無關。
因未獲授權公開討論而要求匿名的消息人士表示，這些法規尚未拍板，仍有可能發生變化，特別是倘若美國總統川普介入的話。
部分國會議員和規模較小的製藥業者並不贊成這種做法，認為這類投資構成國安風險，將削弱美國在開發藥物方面的領先地位。
這些法規可能會放行價值數十億美元的交易，有助於填補美國業者的新藥產品線，並為中國業者提供資金。根據研究機構GlobalData的數據，去年中國生技業對外授權交易價值達1150億美元。
中國國家主席習近平預計將於下週訪美，並與美國總統川普會面。
這3名消息人士以及第4名聽取過簡報的人士表示，美國財政部不太可能在川習會前公布任何有關製藥投資的新規定。
研擬中的法規內容此前未被媒體報導過。財政部和白宮官員婉拒對此發表評論。
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