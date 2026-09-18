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冠名遭拒揚言拆除…川普機上看「甘迺迪中心拆除圖」法新社照片引熱議

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
法新社拍攝到一張照片今天引發熱議，美國總統川普在畫面中，正端詳著疑似遭到拆除的甘迺迪表演藝術中心。 法新社
法新社拍攝到一張照片今天引發熱議，美國總統川普在畫面中，正端詳著疑似遭到拆除的甘迺迪表演藝術中心。 法新社

法新社拍攝到一張照片今天引發熱議，美國總統川普在畫面中，正端詳著疑似遭到拆除的甘迺迪表演藝術中心。川普先前曾提議將這個中心冠上自己的姓名遭拒，隨後便揚言拆除。

法新社攝影記者史米亞洛夫斯基（BrendanSmialowski）昨天深夜在安德魯聯合基地（Joint BaseAndrews）拍下這張照片。

畫面中的川普坐在「空軍一號」專機上，透過機窗可以看到他手持一張顯眼的標語牌，上頭以紅字清楚寫著：「甘迺迪中心拆…」（Kennedy Center DEMOLIS...），後半段則被飛機窗框擋住；文字下方則是一張大型圖片，畫面中一輛黃色重型工程車正從一棟已被拆毀的建築物中，剷起瓦礫碎石。

值得注意的是，川普先前曾多次透露想拆除位於華府的甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）。

跑了20年白宮線的史米亞洛夫斯基，當時正在拍攝川普結束北卡羅來納州（North Carolina）造勢活動後，回到華府的畫面。他表示，當時注意到川普似乎坐在與平常不同的座位上，便格外留心觀察。

史米亞洛夫斯基表示：「這是一張很有意思的照片，甘迺迪中心目前正是新聞焦點，它的未來也備受矚目。」

法新社這組照片在社群媒體上，累計數百萬次瀏覽，並登上美國多家新聞媒體頭版。

俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員、同時也是甘迺迪中心董事會成員的畢提（Joyce Beatty），今天在向法院提出的訴狀中，更將這張照片列為證據。

川普表示，他的政府原本計劃斥資數百萬美元，對甘迺迪中心進行必要整修工程，之後恐怕還得「連續好幾年編列補助款」，並稱「如果不這麼做，這裡最終會關閉，到頭來還是會遭到拆除」。

聯邦法官古柏（Christopher Cooper）今天下令，甘迺迪中心若有任何結構性變更計畫，「包括但不限於對中心主建物進行任何『拆除』」，都須提前30天通知法院。

根據川普政府今天提交的法院文件，甘迺迪中心自昨天起關閉7天，以「評估現有的安全風險」。

甘迺迪 川普 照片 美國

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