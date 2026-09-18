美國歸化門檻提高審查從嚴 近兩年申請遭拒比例倍增

川普政府過去一年加強審查歸化案件，增加公民考試題目，恢復鄰里調查。美國媒體報導，美國政府每月處理的入籍公民案件較兩年前減少75%，申請遭拒比例增加一倍。

9月17日是美國「憲法日暨公民日」（ConstitutionDay and Citizenship Day），紀念美國憲法在1787年這天簽署，也強調公民身分與責任。公共電視網（PBS）今天報導，美國總統川普第二任期以來，「成為美國人」這個夢想變得越來越難實現。

在美國，外籍人士可透過親屬、工作等途徑取得永久居留權，也就是俗稱的綠卡；綠卡持有人取得永久居留身分滿5年，符合相關居住條件後，可進一步申請歸化成為美國公民。

從綠卡到公民，申請人必須經過多道關卡，包括填寫申請文件、繳交費用、接受移民官面談、通過英語能力測驗，接受公民常識考試，申請人往往得花上數月準備。

川普政府去年推出新版公民常識考試。題庫由100題增加至128題，面談時最多詢問20題，申請人至少須答對12題；舊制則最多問10題，答對6題即可通過。

國籍暨移民局（USCIS）從去年開始，恢復數十年來很少使用的「鄰里調查」，移民官可以依照個案，要求申請人提出鄰居、雇主或同事的證詞，瞭解申請人的居住紀錄和歸化資格。

國籍暨移民局也將申請人的社群媒體公開資訊納入背景審查，比對申請資料與身分是否一致，檢視是否涉及國安或公共安全問題。

目前美國歸化申請費為線上710美元（約新台幣2萬2600元）、紙本760美元（約新台幣2萬4200元）；國土安全部今年6月提案將紙本費用提高至1330美元（約新台幣4萬2300元），目前尚未生效。

PBS報導指出，川普政府處理的歸化案件，比拜登政府時期少了許多，案件數量減少75%。此外，自2024年9月以來，歸化申請遭拒的比例也增加了一倍以上。

國籍暨移民局聲明指出，該機構正推動改革，改善原本過於寬鬆的制度，確保美國公民身分只授予真正符合資格的人，強調「歸化是一種特權，不是權利」。