美軍F-16墜毀密西根州 飛行員彈射逃生居民疏散

美國一架F-16戰機今天墜毀於密西根州鄉村地區，飛行員在墜機前安全彈射逃生。墜機現場濃煙直竄天際，警方表示有危險化學物質從殘骸洩漏後，當局對附近居民發布臨時疏散令。

美聯社報導，德州聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地（Joint Base San Antonio-Lackland）第149戰鬥機聯隊（149th Fighter Wing）的公共事務專家古提瑞茲（Derek Gutierrez）中士表示，這名飛行員正在當地醫院接受治療。古提瑞茲以軍方政策為由，拒絕透露飛行員身分或任何傷勢細節。

大特拉維斯郡（Grand Traverse County）警長謝伊（Michael D. Shea）在記者會上表示，這名飛行員意識清楚，正在醫院內與執法人員對話。

這架戰鬥機當時正在阿爾皮納（Alpena）一處國民兵基地參與訓練演習。阿爾皮納位於底特律以北約305公里處。

根據www.liveatc.net公布的音訊，另一名飛行員告訴航空管制員，他認為自己的僚機撞上一隻鳥並墜毀。

這名飛行員通報：「我們可能遇上緊急求救狀況。我認為我的僚機可能撞上一隻鳥。」航管員提議引導他前往法蘭克福（Frankfort）或特拉弗斯城（TraverseCity）附近的機場，但飛行員說他的僚機已經墜毀。

古提瑞茲說，他沒有聽聞關於可能發生鳥擊的消息，並表示這起墜機案正在調查中。他說：「一旦我們取得更多資訊並獲得核可，我們將向各位公布。」

緊急應變官員起初指示附近居民就地避難，但不久後，由於墜機引發危險化學物質外洩，密西根州警察撤離方圓1英里內的民眾。州警未公布外洩物質性質的細節，但F-16戰機使用一種稱為聯胺（hydrazine）的有毒化學物質，作為緊急動力裝置的燃料成分。

古提瑞茲表示，這架戰機是德州聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地的多架F-16戰機之一，當時正在參與密西根州訓練演習。