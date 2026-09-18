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川習會前踩煞車！彭博：美擬延後宣布對中產能過剩關稅

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川習會前踩煞車！彭博：美擬延後宣布對中產能過剩關稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）2025年10月在南韓釜山亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）2025年10月在南韓釜山亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行雙邊會談。路透

彭博資訊17日引述知情人士報導，美國政府預計至少延至下周川習峰會後，才宣布因貿易夥伴被指製造業產能過剩而擬祭出的新關稅。

彭博先前報導，川普政府原本打算在美中領袖會晤前公布一份有關產能過剩的貿易報告，並建議對中國商品課徵7.5%關稅。延後原因目前尚不清楚。

最終關稅稅率是否會調整也仍不確定。若維持原先預期的7.5%，川普第二任期對中國商品課徵的關稅將回升至約20%；北京先前曾表示，這一稅率符合與華府達成貿易休戰的條件。

《Inside US Trade》最先披露這項消息。美國貿易代表署與白宮均未回應詢問。川普政府今年3月因產能過剩疑慮，依據1974年《貿易法》第301條，對十多個主要貿易夥伴展開調查。這些預計課徵的關稅，加上已實施的強迫勞動相關關稅，預計最終將使整體稅率更接近川普先前針對特定國家課徵、但今年稍早遭最高法院推翻的關稅水準。

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