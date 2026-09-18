影／美軍F-16密西根墜毀黑煙竄天！疑遭鳥擊釀禍 飛行員彈射逃生

美國德州空中國民兵一架F-16戰機17日在密西根州大特拉弗斯郡（Grand Traverse County）墜毀。所屬第149戰鬥機聯隊發言人證實，飛行員已彈射逃生，目前情況穩定，正在接受治療。密西根州警表示，並未收到其他人員受傷的通報。

CBS新聞與福斯新聞報導，德州軍事部（Texas Military Department）表示，這架F-16當時正執行例行訓練任務，17日下午稍早發生事故，目前墜機原因仍在調查。X流傳的畫面顯示，疑似墜機現場有黑煙竄升。

根據報導，當地緊急管理部門最初發布就地避難命令，指示附近民眾待在室內、關閉窗戶與通風口，並遵從緊急應變人員指示；隨後再對墜機地點方圓1英里內發布疏散命令，敦促民眾撤離，遠離633號郡道與傑佛遜坊交叉口。當局也封閉墜機地點附近交通，要求民眾不要靠近。

布萊爾鎮區行政主管布朗夏恩（Nicole Blonshine）表示，她不認為地面上有人受傷，也不認為有任何住宅受損。她未說明墜機原因、這架飛機由誰操作，或機上是否還有其他人員。

根據The Aviationist報導，涉事F-16呼號為BUCK 12，當時正與另一架呼號BUCK 11的F-16戰機一同飛行。BUCK 11與明尼亞波利斯中心空中交通管制之間的無線電通訊顯示，BUCK 12可能遭遇鳥擊，或有鳥隻被吸入發動機，進而導致墜機。