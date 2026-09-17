美擬售2000磅炸彈給以色列 眾院委員會民主黨領袖反對

美國聯邦眾議院外交事務委員會首席民主黨議員米克斯（GregoryMeeks）今天表示，他不會支持向以色列出售2000磅重炸彈，因擔憂這類彈藥不會在符合國際法情況下使用。

路透社引述1名知情美國官員報導，川普（DonaldTrump）政府計劃向以色列出售一批價值28億美元（約新台幣893億元）的彈藥，當中包含數萬枚具高度破壞力的2000磅炸彈。

米克斯在聲明中表示，他致力於維護以色列的安全，「但川普政府提議出售4萬枚2000磅炸彈，這是我方武器庫中破壞力最強彈藥之一，令人嚴重擔憂這些炸彈可能會如何用在加薩（Gaza）和黎巴嫩的人口稠密地區」。

美國眾院各委員會的黨派領袖會按非正式程序審查軍售案。若本案僅米克斯1人反對，仍不足以阻止川普，因為他可宣告緊急狀況須立即出售武器。

川普過去便曾繞過國會審查來加快對以色列軍售，反映他與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政府關係密切。雙方今年2月28日攜手對伊朗開戰。