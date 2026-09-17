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美將委內瑞拉自緝毒不力名單除名 逾20年來首見

中央社／ 波哥大16日綜合外電報導
美國總統川普今天發表聲明指出，美國已將委內瑞拉從打擊非法販毒不力的國家名單中移除。美聯社
美國總統川普今天發表聲明指出，美國已將委內瑞拉從打擊非法販毒不力的國家名單中移除。美聯社

美國總統川普今天發表聲明指出，美國已將委內瑞拉從打擊非法販毒不力的國家名單中移除，這是逾20年來首見，並表示美方可能考慮跟進將鄰國哥倫比亞除名。

川普在美國國務院公布的這份總統認定書中表示，由於美國政府1月推翻並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），美方與馬杜洛前副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的臨時政府展開合作並收到成效，包括擊斃犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren deAragua）首腦葛瑞羅（Hector Rusthenford GuerreroFlores）。

路透社報導，委內瑞拉自2005年以來一直名列這份緝毒不力名單。

川普說：「我已認定委內瑞拉不應再被列為明顯未能履行毒品管制承諾的國家。我期望看到臨時政府在瓦解毒品恐怖組織、阻止毒品過境委內瑞拉方面，展現持續且可衡量的進展。」

他補充指出，在艾思普雷雅（Abelardo De LaEspriella）當選總統後，「哥倫比亞準備重新確立身為我們在西半球首要安全夥伴的地位」。

川普說：「正如預期，如果哥倫比亞在未來一年內，於積極根除古柯（coca）與瓦解毒品恐怖網絡方面取得進展，我將考慮解除哥國『明顯失敗』的地位。」

據法新社報導，美國點名阿富汗、玻利維亞、緬甸與哥倫比亞4國未能為打擊毒品走私做出「實質努力」。

華府當局也特別點名巴西，稱巴西是「全球古柯鹼（cocaine）流通的中樞」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 委內瑞拉 販毒

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