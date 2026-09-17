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美眾院通過法案 要求資料中心自付更多電力成本

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過一項法案，要求耗電量龐大的資料中心自行承擔更多電力成本。隨著推動全美AI熱潮延燒，這些耗電怪獸逐漸成為11月期中選舉的重要議題。

法新社報導，眾院議員以417票贊成、3票反對的壓倒性票數，跨黨派通過「電費用戶保護法」（Ratepayer Protection Act），要求各州公用事業監管機關研議特別規範，確保這些占地廣大的伺服器機房，自行負擔新建發電廠、輸電線路及其他電網升級所需的相關費用。

這項法案目前已送交聯邦參議院審議，俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員哈斯提德（Jon Husted）一直敦促同僚加速推動，但參院領袖警告，要讓法案快速過關恐有難度。

這項法案鎖定的正是資料中心快速擴張過程中，最具政治殺傷力的民怨之一，也就是一般美國大眾被迫為AI驚人的電力需求買單。

在一個涵蓋6700萬用戶的電網範圍內，包括長年搖擺州賓州以及參院選戰激烈的俄亥俄州，資料中心用電需求攀升，單一年度就增加93億美元成本，漲幅高達174%。

眾院行政委員會共和黨籍主席史戴爾（Bryan Steil）在社群媒體上表示，他為自己支持這項法案感到「自豪」，並直言：「道理很簡單，不能讓一般家庭幫資料中心的電費買單。」

然而，電費飆漲僅是全美各地反彈浪潮的冰山一角，伴隨而來的還有用水量過大、環境汙染、噪音困擾，以及地方政府給予財力雄厚科技公司的優渥租稅減免，都引發民眾不滿。

德州布拉左里亞（Brazoria）居民柏奈特（MelissaBurnett）上個月告訴法新社，她住家附近一座資料中心機房發出的噪音，聽起來「就像一列貨運火車不斷朝你逼近」。

她說：「我們原本不該聽到這種噪音，生活品質也不該受到影響，結果卻恰恰相反。」

本次選舉週期中，全美至少18個州、超過20場選戰的參選人，都曾推出提及資料中心議題的電視競選廣告，共和黨與民主黨候選人比例幾乎旗鼓相當。

眾院 電力 法案

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