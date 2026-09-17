白宮AI內鬥曝光！黃仁勳等人直接找上川普遊說 屢擋監管惹不滿

華爾街日報16日披露川普政府AI政策內鬥，隨著AI失控風險讓白宮高層拉響警報，川普身邊也分成兩派。財長貝森特、幕僚長威爾斯等人近幾個月幾乎天天開會研商防範措施，試圖說服川普加強政府介入；另一邊則有白宮科技顧問薩克斯、輝達執行長黃仁勳及Meta執行長祖克柏等人，頻頻向川普進言，力主政府少管。知情人士透露，目前看來，後者正占上風。

報導指，薩克斯（David Sacks）尤其讓監管派官員不滿，部分官員甚至曾私下調查他的商業利益，了解他是否可能因阻擋監管而獲利。知情人士透露，部分白宮官員抱怨，AI業界本就立場分歧，企業執行長又直接找上川普，使白宮更難形成政策共識。

華爾街日報引述知情人士透露，白宮AI監管路線之爭在5月浮上檯面，當時川普政府耗時數月研擬加強AI模型審查的行政命令，卻在最後關頭被薩克斯一通電話翻盤，川普隨即撤回命令，讓幕僚長威爾斯及財長貝森特措手不及且相當不滿。尤其貝森特憂心AI網攻恐重創美國銀行體系，兩人力促川普重新考慮後，他才同意簽署大幅縮水的版本。

知情人士透露，這場風波後，威爾斯、貝森特等官員近幾個月幾乎天天開會評估AI風險及防範措施，並試圖說服川普加強介入；白宮也頻繁與OpenAI執行長奧特曼及Anthropic高層交換意見。

報導指，川普身邊的AI政策圈也逐漸分成兩派。威爾斯、貝森特及國家網路總監凱恩克羅斯（Sean Cairncross）主張加強政府審查；薩克斯、黃仁勳及祖克柏等人則力主維持寬鬆監管，避免拖慢美國AI發展。目前看來，後者的主張更獲川普青睞。

知情人士透露，Google母公司Alphabet首席科學家哈薩比斯，近期曾向白宮力推成立由AI業界出資的監管機構，負責制定標準、防範AI危害，但遭黃仁勳、祖克柏及馬斯克反對。3人擔心權力可能集中在OpenAI、Anthropic與Google手中，近幾周分別直接找上川普表達疑慮，而川普最終不同意成立這樣一個監管小組，也讓部分白宮官員相當挫折。

報導提到，白宮內部對AI的態度出現轉變，部分源自Anthropic春季推出強大的Mythos模型。官員發現這項工具可能被用來發動網攻、威脅國安，一名政府高層形容，Mythos猶如「狂閃的紅色警示燈」，一度讓官員連續數天不分晝夜密集通話。

不過，白宮危機感升高仍未撼動川普。知情人士透露，幕僚一直難以說服他相信AI存在重大負面風險。川普15日甚至宣稱，美國唯一需要的AI監管，就是一位「強大而聰明的總統」。幾個小時後，川普打電話進黃仁勳出席的「All-In」活動並透過擴音發言，而主張寬鬆監管的薩克斯當時就在台上。