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美眾院通過葛蘭姆俄制裁法案 送交川普簽署

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過一項影響廣泛的制裁與關稅法案，目的在針對俄羅斯全面入侵烏克蘭加大經濟施壓。這項法案是已故聯邦參議員葛蘭姆於近一年半前提出，如今將送交總統川普簽署成法。

路透社報導，為了紀念這位來自南卡羅來納州的共和黨人，這項法案現在名為「2026年林賽·O·葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案」（Lindsey O. GrahamSanctioning Russia and Iran Act of 2026），並於上月在聯邦參議院通過。

眾院以262票對159票通過此案，數十名民主黨人與大多數共和黨人一同投下贊成票，與黨內領袖立場分歧。法新社報導，川普先前已表示他將簽署法案。

這項法案針對俄羅斯的能源與國防產業，以及規避現有制裁的「影子船隊」油輪。

此案曾遭遇阻力，原因是法案同時授權川普對中國與印度等國家加徵高額關稅，以降低他們對俄羅斯石油與天然氣的依賴，同時擴大對伊朗的制裁。

自2025年4月葛蘭姆與數十名其他聯邦參議員提出法案以來，這項立法便面臨相當大的反對聲浪。直到2026年7月，葛蘭姆於7月11日突然去世的前幾天，川普才允許國會共和黨領袖安排表決。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，雙方自此爆發歐洲自二戰以來死傷最慘重的戰爭。

自2025年1月展開第2個任期以來，川普通常傾向自行掌控關稅與制裁，作為他外交政策的核心工具，而非選擇與國會合作推動立法。

上月，在烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）與國會議員會面，敦促通過法案並罕見地坐在議場內觀看初步程序性表決後，葛蘭姆法案在兩黨議員大力支持下，以86票對11票在參院通過。

這項法案遭到眾院民主黨人的反對，他們表示法案賦予川普過多新的關稅權力，可被用來對付美國的盟友。他們指出，川普已擁有對俄羅斯祭出制裁所需的權力，只是選擇不採取行動。

他們也說，這項法案讓川普只要宣布不符合國家利益，就能輕易地選擇不實施制裁。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）今天在演說中表示，這項法案有太多漏洞，無法保證會實施任何傷害俄羅斯的制裁，同時擴大了川普的關稅權力。他說：「這項法案會做到的，或許是賦予川普不受限制的權力，向美國人民祭出關稅。」

川普 眾院 法案

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