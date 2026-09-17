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Fed一致挺升息！川普仍指望主席華許 都怪「充滿敵意」的理事會

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普周三在北卡羅來納州出席競選活動前，記者問到是否仍信任自己欽點的Fed主席時說：「有，我還是指望華許。」路透
川普周三在北卡羅來納州出席競選活動前，記者問到是否仍信任自己欽點的Fed主席時說：「有，我還是指望華許。」路透

美國總統川普表示，他仍對聯準會（Fed）主席華許有信心，倒是批評他所謂「充滿敵意」的理事會。

Fed周三一致決議升息，未理會川普降低借貸成本的呼聲。川普周三在北卡羅來納州出席競選活動前，記者問到是否仍信任自己欽點的Fed主席時說：「有，我還是指望華許。」

幾個小時前，聯邦公開市場委員會（FOMC）決議通過升息1碼（0.25個百分點），將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%。

川普告訴記者，他曾和華許談過，但未說明時間。他表示，自己「沒有試著說服他」，並說：「倒不如跟理事會投一樣的票，反正也改變不了結果。」

川普說：「我說，你想怎麼做就怎麼做。」他接著表示：「這無關緊要，因為他沒有足夠票數支持。無論他做得多好，面對的都是一個充滿敵意的理事會。」

儘管川普把升息歸咎於他眼中「政治色彩濃厚」的理事會，這次升息決議卻是12名委員全數贊成，一致通過。

從川普這番話看來，即使他加重施壓Fed降息，目前仍願意給華許一些空間。這讓華許日後如何拿捏分寸更為棘手，儘管川普在華許宣誓就職時曾說，希望他「完全獨立」。

川普周三更早前在社群媒體發文表示，美國利率「應該是1%，甚至更低」，因為「新投資正大量湧入美國」，而且美國擁有「全球最好的信用」。他寫道：「降低美國利率，而且要快！」

川普也再度揚言切斷和對美享有貿易順差國家往來。他先前就曾表示，若Fed不降息，就可能這麼做。

他寫道：「我們和大多數國家貿易都有逆差。如果不再和這些國家做生意，每年至少可賺進1.5兆美元。『逆差』不過是『虧損』的漂亮說法。我們正在『扛著』全球幾乎所有國家，這不能再繼續下去。」

Fed 升息 華許

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