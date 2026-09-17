白宮幕僚長威爾斯3月確診乳癌 治療後宣布抗癌成功

現年69歲的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）3月遭診斷出罹患早期乳癌後，治療期間仍持續工作。她今天在社群媒體發文表示，她的病理檢查結果日前出爐，已經完全康復。

威爾斯今天在Ｘ平台發文寫道，她本週稍早赴診所就醫後，病理檢查結果出爐了，沒有發現問題。

她說：「我的癌症已痊癒。」

同時，威爾斯感謝家人、朋友、醫生及所有關心、支持她的人，並特別感謝美國總統川普（DonaldTrump）堅定的支持。她還說，將繼續努力推進川普的「美國優先」（America First）議程。

川普去年重返白宮後，威爾斯成為首位女性白宮幕僚長，被普遍視為川普2.0的幕後重要人物。

福斯新聞（Fox News）報導，身為資深共和黨戰略家，威爾斯曾領導川普在2016年與2020年總統大選的佛州競選事務，隨後也協助領導川普在2024年的競選活動。

外電先前報導，威爾斯在公眾場合保持低調，但私下，她是一位意志堅定的把關人，主要任務為避免重蹈川普首次入主白宮時的覆轍，即是防止混亂及內訌再次發生。