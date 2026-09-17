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一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

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美國8月零售銷售成長 優於預期

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國8月零售銷售出現五個月來最大增幅，顯示儘管通膨憂慮高漲，家庭仍持續採購。美國商務部人口普查局16日公布，8月零售銷售月增1.2%，高於市場預期的月增0.8%，也超過7月修正後的月減0.5%。這個數據未經通膨調整。

扣除汽車、汽油、建材、食品服務的控制組零售額（核心零售銷售），增加1.4%，寫近兩年高，並超乎經濟學家預測的0.4%。政府計算國內生產毛額（GDP）的商品開支時，會納入核心零售銷售。

13個零售項目中，有12個攀高。其中以網購為主的無店鋪零售業，8月揚升2.6%，為2025年2月以來最大升幅。亞馬遜把今年的Prime會員特賣日提前到6月，不同於去年的7月，這個變化可能扭曲數據，並且拖累7月的整體零售銷售。

另一方面，加油站銷售額也成長3.1%，8月全美汽油均價維持在每加侖4美元以上，9月中東與俄烏戰火縮限原油供給，更使汽油價格進一步升破4.3美元。

通膨 人口普查 美國

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