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亞利桑那一對父母辦派對忘了孩子在車裡 5歲兒因高溫熱死

聯合新聞網／ 綜合報導
美國亞利桑那州一名男童被遺忘在車上不幸熱死。示意圖／ingimage
美國亞利桑那州一名男童被遺忘在車上不幸熱死。示意圖／ingimage

美國亞利桑那州一名5歲男童日前被父母遺留在高溫車內超過2個半小時，最終不幸身亡。警方調查時，發現案發當時男童父母正在舉辦派對。男童父親辯稱自己曾交代14歲兒子把弟弟帶下車，但少年否認曾收到指示。目前男童雙親都遭控過失殺人及虐待兒童罪。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，9月13日週日，這家人參加另一名孩子的洗禮後返家，隨後在住處舉辦聚會，現場約有50名親友。米哈伊爾（Mihail Sabo）與妻子安卡（Anca Sabo）忙著招呼賓客，完全沒有留意到兒子不見。5歲的西奧（Theo Sabo）下午1點左右被留在轎車內，一直到2個半小時後才被發現。

當天當地氣溫最高達攝氏41度，家人找到西奧時，他已失去反應。現場立即施行心肺復甦術，隨後送往附近醫院，但仍宣告不治。50歲的米哈伊爾告訴警方，他回家後曾要求14歲兒子把弟弟帶下車；但少年供稱，父親從未交代自己做這件事。這項說法差異也成為庭審焦點。

週一分別開庭時，安卡情緒崩潰、哭泣不止，並曾向法官哀求希望能見到其他孩子。兩人的辯護律師多德（Leah Dodd）則表示，安卡當時正在招待客人，原以為丈夫會處理孩子，丈夫再將事情交給14歲兒子，認為整起事件是一場「無法想像的悲劇」。

不過，馬里科帕郡檢察官高特（Brooke Gaunt）指出，西奧在車內超過2個半小時，而父母在這段期間都不知道孩子身在何處，認為父母疏於照顧。夫妻兩人各獲准以15萬美元（約新台幣474萬元）交保，並不得彼此接觸，但可在監督下探視另外4名孩子。兩人預定9月21日再次出庭。

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