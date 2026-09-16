追車禍新聞遇劫…美NBC採訪直升機墜毀起火 釀3死1傷

美國國家廣播公司（NBC）地方電視台NBC4採訪直升機今天在採訪致命公車車禍時，在洛杉磯社區墜毀起火，當局證實造成3人喪命，其中1人疑為路人，另有1名傷者送醫搶救。

法新社報導，洛杉磯市中心西北方的沙茲烏斯（Chatsworth）地區稍早發生休旅車追撞公車的重大死傷事故，造成3人喪生、多人受傷；在這座媒體經常出動直升機空拍重大事件的城市，這起車禍吸引大批媒體到場採訪報導。

在公車車禍現場的記者表示，當時聽到一聲巨響，有人目擊到一架直升機在約一個街區外墜落，現場隨即竄出陣陣濃煙。

空拍畫面顯示，現場燃起大火，疑似波及貨櫃與多輛汽車，火海中可見直升機殘骸，機尾與旋翼已被燒得扭曲變形。

警方初步證實，這是一架新聞媒體的採訪直升機；當地電視台NBC4在現場連線報導時表示，聯繫不上自家直升機組員。

隨後，NBC4資深新聞主播威廉斯（ColleenWilliams）在現場連線報導中，一度情緒激動地證實，墜毀的正是自家的採訪直升機。

威廉斯說：「我們原本就知道那是架新聞直升機，也知道我們與外勤人員失去聯繫，而我們剛剛收到了證實消息。」

洛杉磯消防局表示，已派遣數十名消防人員趕赴現場。

洛杉磯消防局在聲明中指出：「現場共對4名傷患進行評估，其中3人被判定當場死亡，另有1人送往當地醫院救治，傷勢仍不明朗。」

其中一名死者疑似是直升機墜落時，恰巧經過地面的行人。

身為美國第2大城的洛杉磯，媒體市場競爭激烈且高度飽和，各電視台為搶先報導各類新聞使出渾身解數。

當地許多電視台經常採用空拍報導，派遣直升機飛入原本就繁忙的城市上空，報導從火警到激烈汽車追逐等各類新聞事件。

一架新聞媒體直升機上通常會載有2人，分別是飛行員，以及常在空中進行現場連線報導的文字兼攝影記者。