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甘迺迪表演藝術中心改名受阻 川普揚言恐永久關閉

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
甘迺迪表演藝術中心外觀。美聯社
甘迺迪表演藝術中心外觀。美聯社

美國總統川普今天揚言，若法院裁定不得將他的姓名加在甘迺迪表演藝術中心建築外牆上，這座著名藝術機構恐將永久關閉。

法新社報導，美國聯邦法官今天再次出手阻擋該中心將總統川普的姓名加在建築外牆上，數小時後，川普親自指派的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）董事會成員以「幾乎一致」的票數決定立即關閉這處場館，進行緊急修繕。

川普警告，這座位於華盛頓的建築需要進行「規模龐大且複雜」的修繕工程，在更高層級法院裁定能否以他的名字為該中心命名之前，相關工程都無法展開。

甘迺迪表演藝術中心隨後透過聲明表示，董事會的決定「展現合理判斷，並將安全列為首要之務」。

川普和甘迺迪表演藝術中心領導層主張，這座建於1960年代的建築年久失修，存在危險。

川普在第2任期開始後不久，便將自己任命為甘迺迪表演藝術中心董事長。這座標誌性文化機構以已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名。

董事會去年12月表決將該中心改名為「川普—甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），並在建築外牆加上川普姓名。

美國聯邦法官古柏（Christopher Cooper）先前已下令移除建築外牆上的川普姓名字樣，並駁回董事會更改該中心名稱的決定。

古柏今天裁定，不得再次將川普姓名加在建築外牆上，並斥責甘迺迪表演藝術中心試圖規避他先前的命令。

古柏在裁決中寫道，簡而言之，未經國會許可，董事會不得在甘迺迪表演藝術中心設置川普總統或任何其他人事物的紀念物。

自川普接管甘迺迪表演藝術中心後，許多藝人紛紛取消演出，美國媒體也報導，甘迺迪表演藝術中心的門票銷售量已大幅下滑。

甘迺迪 川普 表演藝術

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