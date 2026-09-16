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影／美電視台直升機空拍中墜毀釀3死 最後直播畫面曝光

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國洛杉磯新聞台一架採訪直升機15日在空拍當地一起交通事故時，意外墜毀於附近，造成至少3人死亡。美聯社
美國洛杉磯新聞台一架採訪直升機15日在空拍當地一起交通事故時，意外墜毀於附近，造成至少3人死亡。美聯社

美國洛杉磯新聞台一架採訪直升機15日在空拍當地一起交通事故時，意外墜毀於附近，造成至少3人死亡，墜毀前最後一刻畫面也隨著直播曝光。

美聯社報導，洛杉磯消防局表示，直升機約晚間7時墜毀在聖費南多谷查茨沃思（Chatsworth）地區一棟單層商業建築附近。當時新聞採訪團隊正在報導稍早發生的交通事故。

洛杉磯NBC4電視台一名主播在現場直播時證實，該台的採訪直升機在晚間7時前不久墜毀。

洛杉磯消防局發言人席弗曼（Branden Silverman）表示，直升機墜毀事件中至少有1名死者，當時人在商業建築旁的停車場，目前仍不清楚另外2名死者當時是在地面或在直升機上。另有1人被送往醫院，傷勢不明。

官員表示，直升機起火後，地面至少4輛汽車和2個貨櫃也被波及燃燒，火勢很快受到控制。消防局表示，超過50名消防員到場處理直升機墜毀事故。

約在直升機墜毀前2小時，一輛休旅車撞上市區公車，造成至少2人死亡、6人受傷。網路流傳的照片與影片顯示，休旅車約有一半車身卡進一輛洛杉磯都會運輸局（MTA）公車側面。

直升機墜毀地點距離公車事故現場約2.4公里。美國國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空總署（FAA）表示，將調查直升機墜毀事故的原因。

直升機 空拍 直播

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