美突襲喬治亞州現代車廠 遭捕韓國勞工採法律行動

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，去年在美國喬治亞州現代汽車電動車廠遭移民突襲搜捕拘留的300多名韓國籍勞工，正對美國政府採取法律行動。

路透社報導，美國執法當局去年9月突襲現代汽車（Hyundai）廠區，逮捕數百名勞工，其中多數為韓國公民。

CNN報導引述韓籍勞工委任律師說法指出，已陸續向9個聯邦機構提出行政賠償申訴，這是提起聯邦訴訟前的必要程序。

報導補充，這些機構包括美國國土安全部（DHS）、移民暨海關執法局（ICE）、海關與邊境保護局（CBP）、聯邦調查局（FBI）以及美國司法部與勞工部。

這起針對喬治亞州廠房的突擊搜查，被形容為美國國土安全部史上規模最大的單一地點執法行動。這個廠房是由現代汽車與韓國LG能源解方（LG Energy Solution）合資成立的企業所營運。

現場影像與照片顯示，這群勞工手腕、腰部及腳踝全被銬上鐵鍊與鐐銬，消息傳出引發美國亞洲關鍵盟友韓國舉國震驚。

報導指出，勞工的手機遭沒收，部分人員直到獲釋後，才得以聯繫韓國家屬報平安。

由於適逢下班時間，現代汽車並未立即回覆路透社的置評請求。美國國土安全部也未立即回應置評請求。