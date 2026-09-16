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桑德斯與班農罕見同調 齊聲示警人工智慧危險

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國左翼聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與前總統川普顧問班農（Steve Bannon）今天雙雙示警人工智慧（AI）與推動者的危險，顯示各界對AI的日益擔憂正在打破政治界線。

法新社報導，桑德斯與班農身處政治光譜兩極，但兩人今天都在非營利組織「生命未來研究所」（Future of Life Institute）於華府舉辦的研討會上發表演說。

生命未來研究所致力於降低強大科技帶來的生存風險，由麻省理工學院（MIT）物理學家泰格馬克（Max Tegmark）領導。

兩人雖未同台，但前後發表的言論凸顯在嚴重分歧的華府政壇中，左右兩派對AI風險罕見達成共識。

隨著多家主要AI實驗室員工因安全疑慮相繼辭職，各界對AI風險的爭論日益白熱化。

在此之前，OpenAI披露一群具備自主行動能力的「AI代理」（AI agents）7月擅自入侵開源平台Hugging Face，這起事件敲響了對這項快速發展技術的警鐘。

身為佛蒙特州無黨籍參議員，但加入民主黨團運作的桑德斯表示，AI發展決策向來由馬斯克（Elon Musk）、祖克柏（Mark Zuckerberg）和貝佐斯（Jeff Bezos）等「世界上少數最有錢的人」掌控。

桑德斯說：「AI的決策必須由這個國家的人民做出，而不是少數幾位寡頭。」

他表示計劃提出法案，「永久禁止研發超級人工智慧（artificial superintelligence）」，也就是超越所有人類能力、且運作超出人類控制範圍的AI系統，並將這種風險比作核武。

桑德斯說：「就像核武一樣，超級人工智慧對全人類構成威脅，必須受到相同規格對待。」

談及美國在AI領域的最大對手中國時，桑德斯呼籲訴諸外交手段，敦促總統川普在與中國國家主席習近平會晤時「協商一項全面條約」，以暫停先進AI研發並禁止超級人工智慧。

習近平預定於本月稍晚抵達華府與川普舉行峰會。

據路透社報導，在川普第一個總統任期內擔任白宮策略長的班農，向來批評川普對監管AI的作法，並將川普不願監管這項技術的責任完全歸咎於科技公司。

班農昨天在播客（podcast）節目中表示，國會不應通過禁止各州自行制定法規來規範這項技術的法律。

班農今天稱AI是界定這個時代的關鍵議題。

班農說：「首先要做的是放慢腳步，這樣才能確切了解正在發生什麼事。」他肯定桑德斯對AI風險的歸納，並表示國家在這項議題上必須超越黨派立場。

他說：「我不認為你能在左派的桑德斯和右派的班農之間，找到比我們立場更強烈的黨派人士。」

班農表示，國會要通過立法來放慢AI發展腳步耗時太長，這必須仰賴行政命令。他並指出，美國必須切斷中國取得美製電腦晶片的管道。

桑德斯 人工智慧 MIT

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