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美參議院兩黨歧見難解 加密貨幣法案闖關失敗

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國具里程碑意義的「數位資產市場清晰法案」今天在參議院闖關失敗，國會兩黨歷經數月協商，仍無法化解在公職防弊、銀行體系衝擊以及產業監管架構上的核心歧見。

法新社報導，「數位資產市場清晰法案」（Digital Asset Market Clarity Act）並未拿到進入參院辯論階段的60票門檻，如何規範美國總統川普（Donald Trump）龐大加密貨幣利益的防弊條款成了卡關關鍵。

參議院銀行委員會民主黨議員華倫（Elizabeth Warren）表示，這項法案對「一般家庭、國家安全及我們的經濟，都構成重大風險」，更糟的是，就在全美民眾正深陷高物價帶來的經濟壓力時，這部法案卻能增進川普從加密貨幣中賺進大把鈔票的能力。

這項法案闖關失敗，重創外界為數位資產市場建立首套聯邦層級全面性框架的努力，同時凸顯國會在因應AI等具顛覆性新科技上的立法，也正面臨類似的艱難處境。

這部厚達600多頁的法案，原本規劃將監管權主要劃分給美國證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC），取代各屆政府立場反覆、東拼西湊的監管拼裝車。

儘管加密貨幣業界大力遊說，共和黨人也在最後關頭緊急修改法案條文，歷時數月的談判，最終仍未能達成能在參院全院表決過關的妥協方案。

隨著11月3日期中選舉在即，國會本會期所剩時間不多，今天的挫敗恐讓這項草案遭到擱置，直到新一屆國會召開後才可能重啟。

根據財務申報資料，川普和他的家族去年靠加密貨幣投資獲利超過10億美元，這也讓川普本人的商業利益，成為民主黨強烈反對這項法案的核心焦點。

共和黨曾在最後階段修改條文，以強化倫理規範，包括限制民選官員發行加密貨幣、明定持有特定加密貨幣的申報義務，並擴大各州檢察總長的執法權。

這項法案主要起草者之一、懷俄明州參議員魯米斯（Cynthia Lummis）表示，最終版本已納入民主黨提出的120多項修改意見。

她在表決前表示：「今天投下反對票，等同反對針對政客個人投資進行實質的公職倫理改革，不僅把美國在數位資產領域的領導地位拱手讓給外國對手，更讓美國民眾在數位資產市場中毫無保障。」

民主黨則反駁，這些條文依然漏洞百出，並且將過多執法權限交到川普任命官員手中。

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