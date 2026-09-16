快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

美調整外國軍事融資 5200萬美元轉援中南美4國

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

川普政府正在將原本撥給歐洲與中東國家的逾5000萬美元軍事援助，重新分配給中南美洲立場偏保守的政府，還說這些資金將阻止其對手在西半球建立戰略據點。

美聯社報導，美國國務院今天通知國會，將原本提供給斯洛伐克、北馬其頓、突尼西亞和伊拉克的5200萬美元（約新台幣16.5億元）對外軍事援助資金，重新分配給巴拿馬、秘魯、厄瓜多和哥倫比亞。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週訪問哥倫比亞、厄瓜多和秘魯，承諾向這些國家提供更多支持。川普政府近來將西半球列為外交政策優先事項，尤其著重打擊毒品走私和非法移民。

報導指出，這也是美國減少對歐洲提供軍援或駐軍規模的最新舉措。美國總統川普曾多次抱怨北大西洋公約組織（NATO）盟國在國防預算等方面投入不足。北馬其頓和斯洛伐克都是北約成員國。

外國軍事融資是美國國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。

美國國務院表示，這筆資金將用於「打擊我們後院的毒品恐怖主義，並協助持續維護巴拿馬運河安全」，並補充說，西半球過去在美國軍事援助分配上一直受到忽視。

美國國務院還說：「這筆資金將阻止對手在我們的半球建立戰略據點。」這番話被視為含蓄影射中國，因為中國近年來一直尋求擴大在拉丁美洲的影響力。

報導說，此次資金調整並不代表突尼西亞、伊拉克、北馬其頓或斯洛伐克將完全失去美國的外國軍事融資，但目前尚不清楚這些國家剩餘的確切資金額度。

美國國務院表示，目前的軍事融資分配方式「與本屆政府將西半球列為優先事項的政策不一致」。

突尼西亞 盧比歐 中東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普正終結戰略模糊？外交政策期刊：恐讓北京認為美國對台承諾減弱

美媒：川普政府預計批准28億美元對以色列軍售

五角大廈監察報告曝光！美伊戰爭成本破1兆 逾50架軍機受創

貝森特眾院作證談日圓干預 「知悉」眾院促美支持台灣加入IMF法案

相關新聞

美眾議長強生：AI發展若放慢恐讓陸受益 白宮將召集AI巨頭開會

美中AI競賽持續升溫，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，不能暫停人工智慧（AI）發展，否則美國將失去相對於中國的競爭優勢。他認為，AI企業有能力進行自我監管，並透露白宮將在未來一周召集主要AI企業高階主管開會，討論AI相關議題。

美AI資料中心愈蓋民怨愈大…兩黨急滅火 先解決誰買單

AI資料中心在全美引發反彈，成為2026年期中選舉前的燙手議題。CNBC報導，美國眾議院最快周二晚間表決一項可望獲跨黨派支持的法案，先處理最直接的民怨：別讓一般家庭替科技巨頭的龐大用電需求買單。

想聽赫塞斯演說先過體測！美國防部要求嚴挑官兵 儀容須「無可挑剔」

美國國防部長赫塞斯將於30日發表「軍力現況」（State of the Force）演說，五角大廈正要求各級指揮官提名官兵參加，並要求參加者符合腰圍身高比標準，儀容也須「無可挑剔」。

今晨國際頭條一次看／美選務爭議升高 OpenAI估值上看1.2兆美元

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

川普冠名甘迺迪中心遇挫 聯邦法官再度出手阻擋

美國聯邦法官今天再次出手阻擋華府甘迺迪表演藝術中心將總統川普的姓名刻在建築外牆上，這位共和黨籍總統試圖重塑這座標誌性文化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。