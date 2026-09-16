美調整外國軍事融資 5200萬美元轉援中南美4國

川普政府正在將原本撥給歐洲與中東國家的逾5000萬美元軍事援助，重新分配給中南美洲立場偏保守的政府，還說這些資金將阻止其對手在西半球建立戰略據點。

美聯社報導，美國國務院今天通知國會，將原本提供給斯洛伐克、北馬其頓、突尼西亞和伊拉克的5200萬美元（約新台幣16.5億元）對外軍事援助資金，重新分配給巴拿馬、秘魯、厄瓜多和哥倫比亞。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週訪問哥倫比亞、厄瓜多和秘魯，承諾向這些國家提供更多支持。川普政府近來將西半球列為外交政策優先事項，尤其著重打擊毒品走私和非法移民。

報導指出，這也是美國減少對歐洲提供軍援或駐軍規模的最新舉措。美國總統川普曾多次抱怨北大西洋公約組織（NATO）盟國在國防預算等方面投入不足。北馬其頓和斯洛伐克都是北約成員國。

外國軍事融資是美國國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。

美國國務院表示，這筆資金將用於「打擊我們後院的毒品恐怖主義，並協助持續維護巴拿馬運河安全」，並補充說，西半球過去在美國軍事援助分配上一直受到忽視。

美國國務院還說：「這筆資金將阻止對手在我們的半球建立戰略據點。」這番話被視為含蓄影射中國，因為中國近年來一直尋求擴大在拉丁美洲的影響力。

報導說，此次資金調整並不代表突尼西亞、伊拉克、北馬其頓或斯洛伐克將完全失去美國的外國軍事融資，但目前尚不清楚這些國家剩餘的確切資金額度。

美國國務院表示，目前的軍事融資分配方式「與本屆政府將西半球列為優先事項的政策不一致」。