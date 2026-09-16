美媒：川普政府預計批准28億美元對以色列軍售

美國媒體今天報導，美國總統川普政府正朝批准總值28億美元對以色列軍售案邁進，包括4萬枚1噸重炸彈，這是近年規模數一數二大的彈藥軍售案。

「華盛頓郵報」報導，這項軍售案動用美國納稅人資金，內容包括西方軍火庫中一些破壞力最強的彈藥，包括2萬枚MK-84、2萬枚BLU-117以及2萬枚I-2000鑽地彈頭。

「紐約時報」引述一名美國官員說法報導，川普政府已批准這項軍售案。

一名資深政府官員告訴法新社：「所有對外軍售都正依適當程序進行」，但不會評論尚待處理中的交易。

與此同時，美國國務院發言人告訴法新社：「國務院一貫政策是在擬議軍售案正式通知國會前不予證實或評論。」

這起軍售消息正值美軍面臨彈藥短缺，彈藥庫存因對伊朗戰事迅速消耗。美國2月28日至6月30日彈藥支出223億美元。

川普政府去年2月曾批准總值逾74億美元對以色列軍售案，涵蓋炸彈、飛彈及相關設備，包括MK-84彈藥。

美國前總統拜登（Joe Biden）政府曾因加薩走廊（Gaza Strip）平民死亡疑慮，擋下一批運往以色列的2000磅（約1噸）重炸彈，但川普政府去年初上任後放行。