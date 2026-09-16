快訊

美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：川普政府預計批准28億美元對以色列軍售

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國媒體今天報導，美國總統川普政府正朝批准總值28億美元對以色列軍售案邁進，包括4萬枚1噸重炸彈，這是近年規模數一數二大的彈藥軍售案。

「華盛頓郵報」報導，這項軍售案動用美國納稅人資金，內容包括西方軍火庫中一些破壞力最強的彈藥，包括2萬枚MK-84、2萬枚BLU-117以及2萬枚I-2000鑽地彈頭。

「紐約時報」引述一名美國官員說法報導，川普政府已批准這項軍售案。

一名資深政府官員告訴法新社：「所有對外軍售都正依適當程序進行」，但不會評論尚待處理中的交易。

與此同時，美國國務院發言人告訴法新社：「國務院一貫政策是在擬議軍售案正式通知國會前不予證實或評論。」

這起軍售消息正值美軍面臨彈藥短缺，彈藥庫存因對伊朗戰事迅速消耗。美國2月28日至6月30日彈藥支出223億美元。

川普政府去年2月曾批准總值逾74億美元對以色列軍售案，涵蓋炸彈、飛彈及相關設備，包括MK-84彈藥。

美國前總統拜登（Joe Biden）政府曾因加薩走廊（Gaza Strip）平民死亡疑慮，擋下一批運往以色列的2000磅（約1噸）重炸彈，但川普政府去年初上任後放行。

以色列 川普 軍售

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普曾稱彈藥幾乎無限！五角大廈監察報告認庫存短缺、供應鏈卡關

美國會預算處：對伊朗戰爭已耗費美軍380億美元

五角大廈監察報告曝光！美伊戰爭成本破1兆 逾50架軍機受創

新「飛彈危機」？智庫：若與中國開戰 美彈藥只夠用1個月

相關新聞

想聽赫塞斯演說先過體測！美國防部要求嚴挑官兵 儀容須「無可挑剔」

美國國防部長赫塞斯將於30日發表「軍力現況」（State of the Force）演說，五角大廈正要求各級指揮官提名官兵參加，並要求參加者符合腰圍身高比標準，儀容也須「無可挑剔」。

美眾議長強生：AI發展若放慢恐讓陸受益 白宮將召集AI巨頭開會

美中AI競賽持續升溫，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，不能暫停人工智慧（AI）發展，否則美國將失去相對於中國的競爭優勢。他認為，AI企業有能力進行自我監管，並透露白宮將在未來一周召集主要AI企業高階主管開會，討論AI相關議題。

美AI資料中心愈蓋民怨愈大…兩黨急滅火 先解決誰買單

AI資料中心在全美引發反彈，成為2026年期中選舉前的燙手議題。CNBC報導，美國眾議院最快周二晚間表決一項可望獲跨黨派支持的法案，先處理最直接的民怨：別讓一般家庭替科技巨頭的龐大用電需求買單。

今晨國際頭條一次看／美選務爭議升高 OpenAI估值上看1.2兆美元

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

川普冠名甘迺迪中心遇挫 聯邦法官再度出手阻擋

美國聯邦法官今天再次出手阻擋華府甘迺迪表演藝術中心將總統川普的姓名刻在建築外牆上，這位共和黨籍總統試圖重塑這座標誌性文化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。