美眾議長強生：AI發展若放慢恐讓陸受益 白宮將召集AI巨頭開會

美中AI競賽持續升溫，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，不能暫停人工智慧（AI）發展，否則美國將失去相對於中國的競爭優勢。他認為，AI企業有能力進行自我監管，並透露白宮將在未來一周召集主要AI企業高階主管開會，討論AI相關議題。

路透報導，強生15日向記者表示，AI企業「能夠進行自我監管」，不需要政府要求它們放慢發展速度，「如果它們想放慢，那就應該這麼做」。強生說，「我們不能暫停AI的發展，明白嗎？因為一旦這麼做，我們就會失去對中國的領先優勢，這將帶來嚴重的國家安全影響，關係到每一個美國家庭。」

強生表示，他確信美國總統川普本月底在華府與中國大陸國家主席習近平會晤時，AI將成為雙方討論的議題之一。他說，雙方需要持續掌握相關情況並作出承諾；他也反對設立跨國機構監管AI。強生透露，他14日晚間曾與川普通話，白宮將在未來1周內召集AI服務提供商高階主管，包括美國主要的AI企業，都將前往白宮參加會議。

對於AI監管，強生表示，為AI設置「護欄」必須採取平衡且審慎的方式。他認為需要獨立稽核機構，以及要求AI開發商提高透明度，並稱有一些重要構想可以作為AI發展的「護欄」。

此前，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）上周呼籲AI發展放緩腳步，政府應採取更嚴格監管措施。阿莫戴倡議獲得OpenAI、SpaceX以及Google DeepMind等AI巨頭支持。不過，川普對此駁斥，自稱「騙局終結者」，強調AI與資料中心有利美國經濟，相關安全疑慮遭過度誇大，並預測AI將成為「未來20到25年的石油，比網際網路還要大」。

川普還說，有關人工智慧（AI）危害的說法是一場騙局，機器人不會接管世界。他並稱，AI威脅論只會讓中國受益，AI產業所需要的唯一安全護欄，就是他這位「強大而聰明的總統」。政府若監管AI，可能正中某些人下懷，「那些人可能是政治人物，也可能是中國」。