美AI資料中心愈蓋民怨愈大…兩黨急滅火 先解決誰買單

AI資料中心在全美引發反彈，成為2026年期中選舉前的燙手議題。CNBC報導，美國眾議院最快周二晚間表決一項可望獲跨黨派支持的法案，先處理最直接的民怨：別讓一般家庭替科技巨頭的龐大用電需求買單。

跨黨派提出的《用電戶保護法》（Ratepayer Protection Act），鎖定用電需求達100MW以上的AI資料中心，要求業者自行負擔因其需求而新增的發電設施、輸電線路及其他電力基礎建設成本，避免這筆錢透過電費轉嫁給一般消費者。

提案人、科羅拉多州共和黨眾議員埃凡斯（Gabe Evans）說，原則很簡單，誰創造新的需求，就該負擔滿足這些需求所產生的成本。

共同提案人、佛州民主黨眾議員卡斯特（Kathy Castor）也說，面臨電費飆升的民眾不該補貼富裕企業日益增加的能源需求。

全美各地出現了對資料中心的跨黨派草根反對聲浪，促使政治人物支持加強監管。共和黨目前在眾參兩院都只握有微弱多數，更急於在11月3日期中選舉前回應選民的不滿情緒。

眾院議長強生（Mike Johnson）預計以快速程序將法案送交表決，須取得三分之二票數才能過關。兩黨議員都希望在返鄉競選前，展現已對資料中心問題採取行動。

但這套解方有缺口。法案只是制定一套供各州自行決定是否採用的保護規範，個別資料中心的計畫主要仍由州與地方政府管轄。

環保組織League of Conservation Voters批評，法案沒有強制力，州監管機關最後仍可不予理會。

民主黨眾院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）支持這項法案，稱它是向前走了一步，還需要採取更多行動。