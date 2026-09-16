想聽赫塞斯演說先過體測！美國防部要求嚴挑官兵 儀容須「無可挑剔」

美國國防部長赫塞斯將於30日發表「軍力現況」（State of the Force）演說，五角大廈正要求各級指揮官提名官兵參加，並要求參加者符合腰圍身高比標準，儀容也須「無可挑剔」。

華爾街日報15日報導，赫塞斯去年接掌五角大廈後，一直把官兵體能標準列為優先事項，稱這對提升美軍作戰效能至關重要。一年前，他曾召集美軍最高階將領齊聚匡提科陸戰隊基地（Marine Corps Base Quantico）聽取演說，並宣告不再容許「留鬍子的傢伙」或「肥胖將領」。一些批評者則抨擊他的關注範圍過於狹窄，並警告不要利用軍人推進政府的政治優先事項。

官員表示，今年「軍力現況」的聽眾將包括較低階軍官和士官兵。華爾街日報查閱的電子郵件顯示，候選人將依「展現出的領導能力與專業品格」遴選。其中一封15日寄給陸軍指揮官的郵件要求，參加者須通過陸軍腰圍身高比標準與體能測驗，儀容與制服也必須「無可挑剔（不得例外）」。

電子郵件還要求候選人「在所屬單位中一貫被評為表現最優異者」、「有明確的誠信、紀律與無私奉獻紀錄」、「展現出色風範、溝通清晰，並能在壓力下做出穩健判斷」，以及「成為同儕與部屬的榜樣」。獲選者還有機會與赫塞斯一起鍛鍊。官員表示，軍方其他司令部也收到類似訊息。五角大廈官員拒絕回應此事。