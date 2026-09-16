川習會下周登場 美議員籲川普表明不容武力改變台灣現狀

川習會預計24日登場，美國聯邦參議員芮基茲今天表示，美國總統川普應當在美國立場沒有改變的脈絡下討論台灣議題，並表明，華府不容許以武力改變台灣現狀。芮基茲也說，美國的目標是避免戰爭，美中若發生戰爭對誰都沒好處。

川普（Donald Trump）預計24日在白宮與來訪的中國國家主席習近平舉行峰會之際，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席、共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）今天下午出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場座談，剖析美中競爭關係。

曾於2025年訪台的芮基茲會後回應中央社記者詢問是否預期川習會將談及台灣議題時表示，川普應當在美國立場沒有改變的脈絡下，討論台灣議題，「我們不會容許以武力改變台灣的現狀」。

中共對台軍事威脅不斷之際，芮基茲認為，台灣持續建立嚇阻力非常重要，台灣在自身防衛上的投資，以及在改變有關後備軍人的態度等作法，對於達成這個目標至關重要。若台灣想要擁有嚇阻力，不僅是美國，台灣自己也需要付出努力。

對於媒體問及川習9月峰會及兩人今年底可能還有2次會晤的機會，將如何影響川普政府尚未批准的140億美元對台軍售，芮基茲表示，重要的是，川普去年批准110億美元的對台軍售，而目前美國對台積壓的武器交貨訂單價值達300億美元，應專注交付已承諾出售給台灣的武器。

芮基茲在座談中表示，美中正處於競爭關係，華府需要做的是確保其不會受到中國將關鍵礦產等供應鏈「人質化」的影響。

他也強調，美國的目標是避免戰爭，「美國與共產中國之間的戰爭，對誰都沒好處」，不僅對美國不好，對世界其他地區同樣不好，「這就是為什麼川普總統與習近平保持個人外交是一件好事」。美國希望保持溝通管道暢通，透過對話來了解彼此的立場及想法。

他表示，希望看到川普極力追究共產中國對其承諾事項的責任，包括採購美國農產品等方面。

他也說，美國需要持續讓中國知道，他們不會被允許以武力奪取台灣，「我們在這方面的立場沒有改變，我們將繼續支持台灣。」

此外，川習會預計討論的議題還包括人工智慧（AI）。芮基茲表示，若能達成某種協議，「當然是件好事」。

但他也坦言，雖然不知該如何相信中國所說的話，仍認為美中應針對AI進行對話，以了解中方想法。

他指出，習近平認為AI可以提供中國贏過美軍的優勢。美國需謹慎思考AI政策，確實需要針對深偽等技術設立防護欄，但不能扼殺確保美國保持領先地位的創新能力。