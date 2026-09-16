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今晨國際頭條一次看／美選務爭議升高 OpenAI估值上看1.2兆美元

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國最高法院擋下川普政府對期中選舉郵寄選票加設新要求後，川普公開批評自己首任期間提名的3名大法官，稱他們已非當年面試時的人。路透
美國最高法院擋下川普政府對期中選舉郵寄選票加設新要求後，川普公開批評自己首任期間提名的3名大法官，稱他們已非當年面試時的人。路透

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

川普不滿親自提名的3名大法官 郵寄選票限制遭擋

Trump’s Frustration With His Own Supreme Court Appointees Boils Over

摘要

美國最高法院擋下川普政府對期中選舉郵寄選票加設新要求後，川普公開批評自己首任期間提名的3名大法官，稱他們已非當年面試時的人。司法部長布蘭奇隨後為川普的批評辯護。

為何重要

爭議同時牽動期中選舉規則與行政、司法兩權關係，也凸顯川普與其親自提名的保守派大法官出現公開裂痕。

華盛頓郵報

甘迺迪中心準備關閉 川普稱冠名爭議未解前不啟動整修

Kennedy Center prepares to close as Trump threatens to withhold repairs

摘要

甘迺迪中心董事會表決立即關閉主館、展開約兩年整修，同一天聯邦法官再度禁止把川普姓名加回建築。川普稱整修須等上訴法院處理冠名案後才能啟動；中心管理層則以安全疑慮與財務吃緊主張應立即停館。

為何重要

冠名訴訟已直接牽動停館與整修時程，也把公共文化機構治理、國會授權與總統影響力的界線推上檯面。

金融時報

OpenAI研議新一輪募資 估值上看1.2兆美元

OpenAI weighs funding round at $1.2tn valuation before IPO

摘要

金融時報報導，OpenAI正與投資人初步討論新一輪私募，估值可能達1.2兆美元，高於3月募資時的8520億美元。洽談仍在早期、條件可能變動，公司希望藉新模型推出後的需求成長，在上市前進一步補充資本。

為何重要

若新一輪募資以接近此估值進行，將再抬高AI產業的資本門檻，也反映模型競賽仍高度依賴巨額資金投入。

衛報

加拿大擬與歐盟建立特殊安全經濟聯盟 降低對美依賴

Carney says Canada will pursue ‘unique security and economic alliance’ with EU amid US trade spat

摘要

加拿大總理卡尼在多倫多投資峰會表示，將與歐盟追求「特殊的安全與經濟聯盟」，藉此降低對美國貿易依賴。雙方仍處初步磋商，可能觸及人才移動、防務、能源、AI與教育；加拿大今年已加入歐盟1,500億歐元防務貸款計畫。

為何重要

美加貿易關係惡化正促使加拿大加速向歐洲靠攏，若合作制度化，將改變北美與歐洲在貿易、安全及產業上的連結。

路透

美國選務官員防範期中選舉亂局 聯邦介入引發跨黨疑慮

Election officials prepare for chaos as Trump seeks to tilt the midterms to Republicans

摘要

路透訪問50多名跨黨派州與地方選務官員，近乎全數表示正為政治干預、假訊息、網攻與暴力威脅制定新應變方案。多州也模擬聯邦人員進入投票所、要求接觸投票機等情境；白宮則稱相關措施是在執行選舉法、維護投票信心。

為何重要

距期中選舉約兩個月，多州準備工作顯示，聯邦與州地方的選舉權限邊界已成重要風險議題，可能增加選務與訴訟壓力。

美聯社

甘迺迪中心董事會表決關閉大部分場館 川普將整修與冠名掛鉤

Live updates: Kennedy Center board votes to close most of the iconic performing arts venue

摘要

川普主導的甘迺迪中心董事會表決關閉主館大部分場域，距聯邦法官阻止把川普姓名重新加上建築僅數小時。川普稱停館是為安全整修，但表示國會已編列2.57億美元的工程，只有在冠名計畫獲准推進後才會展開。

為何重要

停館、整修與冠名訴訟被綁在同一決策鏈，讓公共文化資產治理、國會授權與行政影響力直接發生碰撞。

（本文與AI協作）

華盛頓郵報 華爾街日報 川普

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