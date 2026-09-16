川普冠名甘迺迪中心遇挫 聯邦法官再度出手阻擋

美國聯邦法官今天再次出手阻擋華府甘迺迪表演藝術中心將總統川普的姓名刻在建築外牆上，這位共和黨籍總統試圖重塑這座標誌性文化機構的行動再次受挫。

路透社報導，華盛頓聯邦地區法院法官庫柏（Christopher Cooper）下令暫緩甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）的最新提案，不得將川普姓名刻在這座紀念已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的建築外牆上。

此外，庫柏指出，甘迺迪表演藝術中心董事會不得繼續執行將所在園區更名為「川普總統廣場」（President Donald J. Trump Plaza）的計畫。

庫柏在董事會預定就是否關閉該中心、進行為期2年整修提案表決前裁定指出：「簡而言之，未經國會許可，董事會不得在甘迺迪表演藝術中心設置川普總統或任何其他人事物的紀念物。」

董事會主張為表彰川普的貢獻而加入其姓名，對於確保他持續致力於該中心的存續至關重要。川普自2025年1月重返白宮後，任命自己擔任該中心董事長，並任命多名支持者進入董事會。

董事會在會前的決議草案中寫道：「董事會明白，若缺乏適當的表彰，川普總統不太可能對主建築整修提供關鍵監督，並帶領該中心擺脫財務危機。」

該中心去年12月將大理石外牆字樣更改為「川普暨甘迺迪表演藝術紀念中心」（The Donald J. Trump andJohn F. Kennedy Memorial Center for the PerformingArts）後，庫柏今年5月下令移除外牆上的川普姓名字樣。

川普姓名字樣6月已遭拆除，但拆除後的區域目前仍以白色防水帆布及鷹架覆蓋。

聯邦法官今天的這項裁決，是就俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）所提訴訟的一部分。