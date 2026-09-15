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果真是「川投顧」？川普證券交易次數 超過所有國會議員加總

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普重回白宮以來，證券交易次數超過美國所有國會議員加總。美聯社
美國總統川普重回白宮以來，證券交易次數超過美國所有國會議員加總。美聯社

美國總統川普重回白宮以來，證券交易次數超過美國所有國會議員加總。川普尋求禁止議員買股的同時，自己卻不受此限制，大肆買賣。

彭博檢視揭露文件，發現川普或其基金經理人，自他第二任期起到今年6月底為止的17個月來，共進行了近2.87萬次交易。作為對照，同一時期參眾兩院議員申報的類似交易，合計約2.22萬次。

儘管總統能取得各種情報，並有權力以行政命令或社群媒體發文，來影響整個產業，但眾議院共和黨人7月通過的股票禁購令，僅針對國會議員與配偶及撫養子女，不包含總統。川普大力支持此一眾院提案，並表示應該立即通過，讓國會成員不能用內部資訊牟利。

經濟學人/YouGov 5月民調顯示，四分之三美國民眾支持國會議員與其他民選官員，不得交易股票。川普是本世紀的美國在位總統中，唯一積極交易個股者，每個交易日平均買賣約80次。

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