在美養小孩成本突破900萬元 家長的「父母銀行」得繼續開

在美國養小孩的成本今年首次突破30萬美元（新台幣956萬元，這還不包含大學學費），看來「父母銀行」仍要持續開，為子女，孫子或孫女提供金援。

BMO真實財務進步指數調查顯示，近五分之二家有幼童的父母，未來一年將從自己的父母或祖父母取得財務援助，或主動向他們求助。其中，47%的人說，年長親屬會提供現金，協助支付日常基本開銷。

BMO美國消費產品主管Robin Growley說：「面對不斷上升的育兒成本，許多家庭紛紛設法尋求他們家族的支援。」獲得援助的父母表示，他們每年可省下1,915美元的托育與保母費用，以及1,443美元的雜貨支出。

育有三名子女的Gisele Ayora表示，公婆給予的最大的支援是提供住的地方和幫忙帶小孩。他們買下一棟位於紐澤西州Manahawkin、價值60萬美元、擁有六間臥室的房子，給她一家人住。他們要求Ayora夫妻每月支付約1,700美元，約為夫妻倆過去租一間兩房公寓的租金，也相當於自行申請房貸所需支出的一半。此外，當Ayora因工作需要加班或出差時，婆婆也會幫忙照顧孩子。

個人理財網站The Purse創辦人Lindsey Stanberry表示，對一些年輕家庭來說，這類援助就像是在他們最需要錢的時候，提前拿到部分遺產。嬰兒潮世代手上坐擁大筆財富，但他們已成年的子女卻正面臨高昂的住房與托育成本。

不過，對於沒太多餘裕的祖父母來說，提供這類經濟支援，可能會侵蝕自己的積累的儲蓄，也打亂他們的退休規畫。