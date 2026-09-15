紐約查封12個深偽色情網站 檢方：約1200人受害

美國紐約當局今天宣布，查封了12個專門發布名人深偽（deepfake）色情內容的網站，這些內容是以政治人物和演員為主角。

法新社報導，由於各種人工智慧（AI）工具大量湧現，其中包括所謂的「脫衣」應用程式（App），世界各地非經本人同意製作的網路深偽內容激增，速度超越現有法規管制步伐。

紐約曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）表示，他認為，這是針對用AI生成非法色情內容的網站，所進行的最大規模查封行動。

這些網站的名稱如AI Celebs等，上面分享了極其逼真的深偽合成影像與影片，檢方說受害者約1200人。

白艾榮表示：「在紐約州，未經他人同意就分享其性行為的真實照片和影片屬違法行為。同樣地，這類內容若是用AI工具生成或變造的，分享同樣也是違法。」

白艾榮指出，一名受害者主動檢舉某個網站後，當局展開調查。他並未證實是否有人被捕。

他說：「我們針對深偽色情網站及內容創作者的調查才剛開始。這是我們瓦解滋生和助長犯罪體系的一環。」