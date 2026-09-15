路透社民調出爐！川普支持度反彈 但共和黨前景轉趨黯淡

根據路透社/益普索在美國共和黨上週首度舉辦的期中選舉大會落幕後進行的民調結果顯示，總統川普支持度從歷史低點回升，但是美國民眾對於由民主黨控制國會的呼聲日益高漲。

路透社報導，這項為期4天調查結果顯示，63%美國人反對川普在大會演說中提出，一旦共和黨在11月期中選舉繼續掌控國會，將確保所有美國人獲得5000美元「分紅」的承諾。這其中每10位共和黨人中有4人、每10位民主黨人中有9人表示不同意。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）這次調查共蒐集全美1143位民眾回應，誤差範圍為正負3個百分點。

約有35%的美國人對川普在白宮的表現給予肯定，較8月28日至31日創下川普從政以來新低的相同調查上升2個百分點。

自從川普於2月對伊朗發動戰爭以來，中東石油運輸受阻，燃料價格飆升逼近歷史高點，衝擊美國家庭經濟，川普支持率隨之下滑。共和黨的支持度同步下降，近幾週來還失去其在經濟政策上的長年領先優勢。

當被問到如果今天舉行國會選舉，願意支持哪個政黨（即「政黨傾向民調」）時，44%受訪者選擇民主黨，37%選擇共和黨。7個百分點的差距創去年1月川普重返白宮以來之最。

若共和黨失去國會任一院控制權，恐將打亂川普未來兩年施政布局。

調查同時顯示，選民認為民主黨比共和黨更擅長管理經濟，支持比率為38%對37%。過去約十年以來，民主黨直到今夏才首度在這項議題上取得領先地位。