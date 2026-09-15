快訊

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積滑落 現場畫面曝光

日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋

疑搶快失控撞機車待轉區 桃園八德車禍5人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

路透社民調出爐！川普支持度反彈 但共和黨前景轉趨黯淡

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國總統川普支持度從歷史低點回升，但是美國民眾對於由民主黨控制國會的呼聲日益高漲。 路透社
美國總統川普支持度從歷史低點回升，但是美國民眾對於由民主黨控制國會的呼聲日益高漲。 路透社

根據路透社/益普索在美國共和黨上週首度舉辦的期中選舉大會落幕後進行的民調結果顯示，總統川普支持度從歷史低點回升，但是美國民眾對於由民主黨控制國會的呼聲日益高漲。

路透社報導，這項為期4天調查結果顯示，63%美國人反對川普在大會演說中提出，一旦共和黨在11月期中選舉繼續掌控國會，將確保所有美國人獲得5000美元「分紅」的承諾。這其中每10位共和黨人中有4人、每10位民主黨人中有9人表示不同意。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）這次調查共蒐集全美1143位民眾回應，誤差範圍為正負3個百分點。

約有35%的美國人對川普在白宮的表現給予肯定，較8月28日至31日創下川普從政以來新低的相同調查上升2個百分點。

自從川普於2月對伊朗發動戰爭以來，中東石油運輸受阻，燃料價格飆升逼近歷史高點，衝擊美國家庭經濟，川普支持率隨之下滑。共和黨的支持度同步下降，近幾週來還失去其在經濟政策上的長年領先優勢。

當被問到如果今天舉行國會選舉，願意支持哪個政黨（即「政黨傾向民調」）時，44%受訪者選擇民主黨，37%選擇共和黨。7個百分點的差距創去年1月川普重返白宮以來之最。

若共和黨失去國會任一院控制權，恐將打亂川普未來兩年施政布局。

調查同時顯示，選民認為民主黨比共和黨更擅長管理經濟，支持比率為38%對37%。過去約十年以來，民主黨直到今夏才首度在這項議題上取得領先地位。

共和黨 川普 民調 美國 民主黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普限制郵寄投票受挫 最高法院阻止郵政局執行新規

南韓總統李在明滿意度33.8%再創新低 不滿意度首破6成

川普預告「期中選舉後美伊戰事立即結束」油價將暴跌 分析師潑冷水：沒跡象

不甩沙國屢求援 川普直言「先拚期中選舉」

相關新聞

路透社民調出爐！川普支持度反彈 但共和黨前景轉趨黯淡

根據路透社/益普索在美國共和黨上週首度舉辦的期中選舉大會落幕後進行的民調結果顯示，總統川普支持度從歷史低點回升，但是美國...

川普政府撤銷電廠碳排限制 環團批政策倒退揚言提告

美國環境保護署（EPA）今天宣布撤銷前總統拜登政府針對燃煤及燃氣發電廠制定的碳排放限制，並提出規則草案，阻止未來針對電力...

醉到不知車來？24歲男女坐曼哈頓地鐵軌道 被列車高速撞死

紐約郵報報導，13日凌晨，一對男女被發現坐在曼哈頓一處地鐵站的鐵軌上，最終遭疾駛而來的列車撞擊身亡。死者為24歲男子考爾(Navam Kaul)與24歲女子奇特雷(Malaika Chitre)，兩人來自新澤西州，也是相識多年的好友。報導指出，兩人當時疑似嚴重酒醉。

上路前1天…聯邦法院叫停F-1、J-1簽證新規 D/S暫保留

聯邦法官14日裁定，暫時阻止川普政府原定15日生效的國際學生簽證新規，讓F-1留學生及J-1交流訪客目前仍可沿用「身分持續期間」(Duration of Status，D/S)制度，不必立即改為最長四年的固定停留期限。

川普政府「公共負擔」新規上路在即 多州多城聯合提告

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)及紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)14日聯合多州多城市分別向聯邦提起訴訟，挑戰川普政府新訂的「公共負擔」(Public Charge)規則及配套指引。新規將賦予移民官員更大裁量權，可因申請人使用醫療、糧食或住房領域的公共福利，拒絕其綠卡或簽證申請。

小川普認了 5月婚禮派對數十萬元帳單 俄富豪付錢

川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)5月24日在巴哈馬私人島嶼舉行的婚禮後的慶祝活動，包括島嶼租金及煙花秀等，被爆出是由一名與俄羅斯總統普亭關係密切的俄國富豪埋單數十萬元，小川普夫婦已承認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。