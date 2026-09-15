川普政府撤銷電廠碳排限制 環團批政策倒退揚言提告

美國環境保護署（EPA）今天宣布撤銷前總統拜登政府針對燃煤及燃氣發電廠制定的碳排放限制，並提出規則草案，阻止未來針對電力部門制定氣候相關管制規範。

環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）在休士頓舉行的20國集團（G20）能源部長會議期間宣布上述變革。美國電力部門的溫室氣體排放量約占全國排放量的1/4，排放量僅次於運輸業。

澤爾丁在記者會上表示，這項決定是「削減繁文縟節、推動美國電力部門史上最大規模鬆綁措施」的一環。他還說，川普政府的環保署絕不會為了迎合渲染氣候危機的說法和氣候激進主義而曲解法律。

環保署已撤銷拜登政府2024年依據「清淨空氣法」（Clean Air Act）制定的標準，這些規範旨在管制既有燃煤電廠及新建燃氣電廠的溫室氣體排放。

上述標準要求電廠逐步將二氧化碳排放量最多減少90%，若要達成目標，還必須採用發電廠排放端的碳捕捉技術。

不過，環保署在最新規則中表示，這些標準難以達成，相關期限也過於緊迫。

環保署此次提出的另一項規則草案則主張，該機構無權依「清淨空氣法」管制電力部門的溫室氣體排放。即使有管制權，管制美國電力部門的排放，也無法有效解決全球氣候變遷問題。

這項主張延續川普政府2月推翻2009年「危害認定」（Endangerment Finding）的決定。「危害認定」是美國聯邦政府管制溫室氣體排放的重要法律依據。

環保署表示，撤銷拜登政府相關規範可省下3100億美元；而取消電力部門溫室氣體管制的提案若獲採納，預計還可節省3.7億美元。

環保團體則矢言將訴諸法律，並形容這項決定讓防範氣候變遷危害的政策大幅倒退，也是送給化石燃料產業的一份大禮。

非營利組織「憂思科學家聯盟」（Union ofConcerned Scientists）成員柯里特斯（Rachel Cleetus）告訴法新社：「他們正讓化石燃料產業持續獲利，同時完全忽視民眾的健康與福祉。」