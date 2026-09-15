川普政府被控使出小手段卡移民！申請文件遭扣或塗黑 恐因此被驅逐

美國移民會向政府索取文件，以證明自己合法居留美國。不過，紐約時報14日報導，數十名移民律師表示，他們的委託人索取文件時遭到拒絕，或拿到遭大幅塗黑的文件，面臨被驅逐出境的風險。

聯邦法律保障民眾依《資訊自由法》（Freedom of Information Act）申請自己的移民文件，2020年的一項法院命令並要求政府在30個工作天內回覆。每年有數十萬名移民提出各類檔案申請，例如跨國收養人士尋求父母美國公民身分證明，或非公民索取特赦計畫申請書、面談紀錄副本。

這類申請往往是取得完整移民紀錄的唯一途徑，過去聯邦機構通常會提供相關文件。但30多名受訪律師指出，川普政府塗黑及扣留文件的比例高得驚人，有時聲稱找不到移民及其律師明知存在的文件，例如過期護照或先前申請資料的一部分；有時雖然提供文件，關鍵資訊卻遭刪除。

這些情況與美國公民及移民服務局（USCIS）內部檔案管理辦公室前資深官員特納（Timothy Turner）的說法一致。他在2025年的吹哨者申訴中指控，USCIS不當制定政策，讓移民更難取得依法有權獲得的文件，包括下令扣留所有非英文文件，並以隱私法為由，不得提供結婚證書、聯名銀行對帳單、稅務表格及部分移民法庭聽證紀錄；即使已找到相關紀錄，仍會因姓名上的細微差異拒絕申請。

律師形容，受影響移民陷入卡夫卡式（Kafkaesque）的荒謬處境：移民機構拒絕提供紀錄，而不少案例中，這些紀錄原本就是移民本人交給政府的，拒件也已妨礙一些移民取得美國合法居留身分。許多無力提告的人，即使有合理途徑取得穩定的移民身分，也選擇放棄，因而面臨被驅逐出境的風險。

前移民法官、支持更嚴格移民政策組織「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）研究員亞瑟（Andrew R. Arthur）雖承認《資訊自由法》制度存在問題，仍為川普政府辯護，稱這些措施是法律要求的隱私保護做法，也駁斥塗黑文件及拒絕申請侵犯移民權利的疑慮。

亞瑟指出，如果認為申請遭不當拒絕，可以控告政府；移民也可獲得無償法律代理，勝訴後由政府補償法律費用。他說：「這套制度本身已有許多正當程序保障。」

不過，曾擔任美國移民與海關執法局（ICE）檢察官的洛杉磯地區移民律師科拉萊斯（Patricia M. Corrales）指出，政府處理《資訊自由法》申請的做法「就是故意隱瞞資訊」。她說：「如果你把資訊藏起來不讓移民看到，而他們又委託糟糕的律師提交文件，就會被驅逐出境。」