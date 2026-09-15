川普限制郵寄投票受挫 最高法院阻止郵政局執行新規

美國最高法院今天拒絕讓美國郵政管理局（USPS）執行針對郵寄選票的新規，總統川普在11月期中選舉前限制郵寄投票的努力因此遭遇挫折。這場選舉將決定國會參眾兩院的控制權。

路透社報導，最高法院大法官駁回司法部聲請，維持波士頓聯邦地區法院法官塔爾瓦尼（IndiraTalwani）禁止郵政管理局執行新規的裁定。塔爾瓦尼先前裁定，在各州及投票權團體提出的訴訟審理期間，禁止USPS執行這項新規。USPS是在川普3月簽署行政命令、要求收緊郵寄投票規定後執行新規。

最高法院在簡短的裁定中表示，政府挑戰下級法院初步禁制令的主張，經實體審理後不太可能成立。由保守派主導的9名大法官中，僅2人對這項裁定提出異議。

川普所屬的共和黨目前正為保住國會控制權與民主黨陷入激烈競爭。多項調查顯示，民主黨選民使用郵寄選票的比例較高，因此限制郵寄投票預料將對共和黨較為有利。

另一名聯邦法官、華府聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）13日也發布初步禁制令，禁止USPS執行新規。

依照新規，各州必須向USPS提供郵寄選票申請人名單，並使用USPS核准、附有獨特條碼的寄出及回郵選票信封。USPS可以拒絕寄送不符合新規定的選票，或拒絕寄送選票給不在選民名單上的選民。

批評者表示，隨著11月3日投票日逼近，新規可能導致數以千計合法選票無法順利寄送；由於許多州即將開始向符合資格的選民寄發郵寄選票，也可能造成混亂。川普政府則主張，新規可防止選舉舞弊，儘管相關舞弊案例其實相當罕見。

川普多年來屢次質疑郵寄選票的安全性，並在今年簽署針對郵寄選票的行政命令，但他自己也經常以郵寄方式投票。川普還曾多次宣稱美國選舉存在大規模舞弊，包括聲稱2020年敗給民主黨前總統拜登（JoeBiden）是選舉舞弊所致。

美國政府6日緊急向最高法院聲請允許實施新規，並主張這是「重要的聯邦政策」，目的在避免郵件遭利用進行選舉舞弊。

美國50州都允許某種形式的郵寄投票，其中29州允許選民不必提供理由，即可申請以郵寄方式投票；另有8州完全採郵寄方式辦理選舉。