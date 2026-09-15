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川普限制郵寄投票受挫 最高法院阻止郵政局執行新規

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
川普總統行政令要求郵政局制定與執行郵寄選票須與各州核實選民資格的方案，各州抗議，大法官14日宣布行政令違法無效。圖為各州選務單位要人工手計收回來的選票。美聯社
川普總統行政令要求郵政局制定與執行郵寄選票須與各州核實選民資格的方案，各州抗議，大法官14日宣布行政令違法無效。圖為各州選務單位要人工手計收回來的選票。美聯社

美國最高法院今天拒絕讓美國郵政管理局（USPS）執行針對郵寄選票的新規，總統川普在11月期中選舉前限制郵寄投票的努力因此遭遇挫折。這場選舉將決定國會參眾兩院的控制權。

路透社報導，最高法院大法官駁回司法部聲請，維持波士頓聯邦地區法院法官塔爾瓦尼（IndiraTalwani）禁止郵政管理局執行新規的裁定。塔爾瓦尼先前裁定，在各州及投票權團體提出的訴訟審理期間，禁止USPS執行這項新規。USPS是在川普3月簽署行政命令、要求收緊郵寄投票規定後執行新規。

最高法院在簡短的裁定中表示，政府挑戰下級法院初步禁制令的主張，經實體審理後不太可能成立。由保守派主導的9名大法官中，僅2人對這項裁定提出異議。

川普所屬的共和黨目前正為保住國會控制權與民主黨陷入激烈競爭。多項調查顯示，民主黨選民使用郵寄選票的比例較高，因此限制郵寄投票預料將對共和黨較為有利。

另一名聯邦法官、華府聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）13日也發布初步禁制令，禁止USPS執行新規。

依照新規，各州必須向USPS提供郵寄選票申請人名單，並使用USPS核准、附有獨特條碼的寄出及回郵選票信封。USPS可以拒絕寄送不符合新規定的選票，或拒絕寄送選票給不在選民名單上的選民。

批評者表示，隨著11月3日投票日逼近，新規可能導致數以千計合法選票無法順利寄送；由於許多州即將開始向符合資格的選民寄發郵寄選票，也可能造成混亂。川普政府則主張，新規可防止選舉舞弊，儘管相關舞弊案例其實相當罕見。

川普多年來屢次質疑郵寄選票的安全性，並在今年簽署針對郵寄選票的行政命令，但他自己也經常以郵寄方式投票。川普還曾多次宣稱美國選舉存在大規模舞弊，包括聲稱2020年敗給民主黨前總統拜登（JoeBiden）是選舉舞弊所致。

美國政府6日緊急向最高法院聲請允許實施新規，並主張這是「重要的聯邦政策」，目的在避免郵件遭利用進行選舉舞弊。

美國50州都允許某種形式的郵寄投票，其中29州允許選民不必提供理由，即可申請以郵寄方式投票；另有8州完全採郵寄方式辦理選舉。

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