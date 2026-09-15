美擬縮限留學生與記者簽證 法官發布禁令暫緩實施

美國政府擬將國際學生停留期限由「學業結束」改為「固定更新」，外籍記者停留時間也將大幅縮減，聯邦地區法官今天下令暫緩實施，同時質疑新規缺乏上訴管道，恐遭高度濫用。

法新社報導，這項由麻州聯邦地區法院法官塞勒（Dennis Saylor）發布的初步禁制令，是在國土安全部（DHS）簽證新規原定生效日期的前一天出爐。

根據這項原本明天即將施行的新規，持學生簽證的外籍人士最長只能獲准停留4年，屆滿後須另行申請延簽。國際學生先前在美國的停留期限，可視學業所需而定。

外籍記者的停留將限制在240天、約8個月，但可申請同等期限的延長。目前，外籍記者最長可在美停留5年。

中國籍記者的停留期限則僅有90天，延期也以90天為限。

代表大學、教師與記者的一個工會聯盟，先前已提起訟訟，挑戰這項簽證新規。

塞勒法官下令暫緩新規實施，但尚未就案件實質內容裁決，此案將於10月2日開庭審理。

不過法官在附帶意見書中，就國際學生與外籍記者的簽證限制提出質疑。他表示，現行制度已允許數千萬名外籍學生赴美，帶來「科學、醫學與科技領域的研究突破、可觀的經濟成長，以及其他諸多益處」。

「國土安全部並未嘗試改善這套制度，而是選擇以新方案取代，這將大幅限縮外籍學生、研究人員、教授及記者的整體人數。」

法官表示，根據新規，國土安全部若拒絕核發延簽，將「完全出於裁量、且不得上訴」。

「國土安全部一名官員，有權在毫無理由或任何理由下，中止任何非美國公民的學術、研究或教學活動。他所憑的可能只是有限且模糊的標準，且此舉完全沒有上訴可能。」

法官表示，外籍記者若申請延簽遭拒，同樣「無從救濟、也無法上訴」。

「這項制度恐遭高度濫用，特別是批評政府（或更確切地說，批評國土安全部官員）的外籍記者，恐難獲得續簽。」

法官表示，政府提出這項新規是以國家安全為由，但此論點「近乎荒謬」，且「幾乎建立在零星傳聞」。

這項簽證新規是美國總統川普廣泛打擊移民行動的一環，這些措施包括在主要城市強力執法，以及對合法入籍途徑的新限制。

根據官方數據，美國在2023至2024學年接受逾110萬名國際學生，人數居全球之冠。