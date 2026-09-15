快訊

中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

家屬搬民代關切病情 醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

昔喊「有病我最大」！2004年卡拉OK店縱火釀5死8傷 死囚林旺仁病死獄中

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬縮限留學生與記者簽證 法官發布禁令暫緩實施

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國政府擬將國際學生停留期限由「學業結束」改為「固定更新」，外籍記者停留時間也將大幅縮減，聯邦地區法官今天下令暫緩實施，同時質疑新規缺乏上訴管道，恐遭高度濫用。

法新社報導，這項由麻州聯邦地區法院法官塞勒（Dennis Saylor）發布的初步禁制令，是在國土安全部（DHS）簽證新規原定生效日期的前一天出爐。

根據這項原本明天即將施行的新規，持學生簽證的外籍人士最長只能獲准停留4年，屆滿後須另行申請延簽。國際學生先前在美國的停留期限，可視學業所需而定。

外籍記者的停留將限制在240天、約8個月，但可申請同等期限的延長。目前，外籍記者最長可在美停留5年。

中國籍記者的停留期限則僅有90天，延期也以90天為限。

代表大學、教師與記者的一個工會聯盟，先前已提起訟訟，挑戰這項簽證新規。

塞勒法官下令暫緩新規實施，但尚未就案件實質內容裁決，此案將於10月2日開庭審理。

不過法官在附帶意見書中，就國際學生與外籍記者的簽證限制提出質疑。他表示，現行制度已允許數千萬名外籍學生赴美，帶來「科學、醫學與科技領域的研究突破、可觀的經濟成長，以及其他諸多益處」。

「國土安全部並未嘗試改善這套制度，而是選擇以新方案取代，這將大幅限縮外籍學生、研究人員、教授及記者的整體人數。」

法官表示，根據新規，國土安全部若拒絕核發延簽，將「完全出於裁量、且不得上訴」。

「國土安全部一名官員，有權在毫無理由或任何理由下，中止任何非美國公民的學術、研究或教學活動。他所憑的可能只是有限且模糊的標準，且此舉完全沒有上訴可能。」

法官表示，外籍記者若申請延簽遭拒，同樣「無從救濟、也無法上訴」。

「這項制度恐遭高度濫用，特別是批評政府（或更確切地說，批評國土安全部官員）的外籍記者，恐難獲得續簽。」

法官表示，政府提出這項新規是以國家安全為由，但此論點「近乎荒謬」，且「幾乎建立在零星傳聞」。

這項簽證新規是美國總統川普廣泛打擊移民行動的一環，這些措施包括在主要城市強力執法，以及對合法入籍途徑的新限制。

根據官方數據，美國在2023至2024學年接受逾110萬名國際學生，人數居全球之冠。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國出入境新規9月15日實施 國安界定模糊增添赴中風險

台學者批陸出入境新規「殺雞取卵」：對大陸經濟發展並不有利

赴陸旅遊警示暫不升級 陸委會不打算解除「禁團令」

陸出入境新規明上路 沈有忠再次示警5類人

相關新聞

川普熱線黃仁勳 透過擴音在All-In峰會駁斥AI末世論、暗指中國搞鬼

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周一出席洛杉磯All-In高峰會（All-In Summit）的小組討論時，突然接到一通電話，來電的是美國總統川普。黃仁勳當場用麥克風幫川普擴音，讓他向全場宣告，有關AI危害的說法是一場騙局，機器人不會接管世界。

川普限制郵寄投票受挫 最高法院阻止郵政局執行新規

美國最高法院今天拒絕讓美國郵政管理局（USPS）執行針對郵寄選票的新規，總統川普在11月期中選舉前限制郵寄投票的努力因此...

加州州長紐松表態 若賀錦麗再戰2028他會讓賢

外界普遍看好會在2028年角逐白宮大位的加州州長紐松，在CNN今天播出的專訪裡表示，若前副總統賀錦麗決定參選，他會主動退...

美將取消電廠排碳限制

紐約時報報導，美國川普政府將宣布，取消燃煤與天然氣發電廠的溫室氣體排放限制，推翻前總統拜登與歐巴馬任內的氣候政策。美國是全球主要碳排放國之一，而電力部門又是全美第二大溫室氣體排放來源，這項政策轉向勢必引發環保團體與民主黨執政州強烈反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。