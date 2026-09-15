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共和黨微弱多數告急 美參議員麥康奈休養數月歸隊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

曾任聯邦參議院多數黨領袖的美國共和黨籍參議員麥康奈今天終於重返國會，他6月中因跌倒住院並休養長達數月，一度令共和黨在參院原本就微弱的多數優勢面臨沉重壓力。

綜合法新社與路透社報導，麥康奈（MitchMcConnell）今天坐著輪椅現身國會大廳，整個人神情虛弱，說話聲音時而顫抖。

麥康奈說，他決心要推動新版農業法案、協助強化美國與北約（NATO）關係，並反制俄羅斯在烏克蘭的侵略行動。有記者問他是否打算做滿這屆參議員任期時，他並未回應，隨後便進入議場，對一名共和黨提名的司法官人選投下贊成票。

84歲的麥康奈，6月中突然傳出送醫消息，但他的辦公室並未透露他的病況，外界因而對他的健康狀況展開諸多揣測。麥康奈直到7月12日才公開表示，他因跌倒失去意識送醫，住院期間又染上輕微肺炎，隨後才轉往復健機構。

麥康奈今天在社群平台X發表聲明寫道，「今天，我將投下自6月嚴重跌倒以來，在參議院的第一票」，並稱自己「非常期待重返參議院議場，與同僚們碰面」。

他在聲明中也指出：「我的復原過程漫長，也經常令人感到挫折，加上兒時罹患小兒麻痺症留下的後遺症，讓這段復健過程更為艱辛。」

面對即將到來的期中選舉，麥康奈不再參選連任。他坦言自己「還沒百分之百康復」，但強調將盡力做到「在重大表決時到場投票」。

麥康奈的健康問題，也令外界擔憂他是否有能力繼續在參議院任職。參議院議員年齡大多偏高，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）資料，目前參議員年齡中位數接近65歲，眾議院則近58歲。

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