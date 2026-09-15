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加州州長紐松表態 若賀錦麗再戰2028他會讓賢

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國前副總統賀錦麗。路透
美國前副總統賀錦麗。路透

外界普遍看好會在2028年角逐白宮大位的加州州長紐松，在CNN今天播出的專訪裡表示，若前副總統賀錦麗決定參選，他會主動退出競爭。

紐松（Gavin Newsom）與美國有線電視新聞網（CNN）主播塔柏爾（Jake Tapper）於河畔垂釣並接受專訪時說：「如果她選，我就不選，我不想浪費大家時間，不需搞成那樣。」

紐約時報指出，紐松此話是主動向塔柏爾提及。他在賀錦麗（Kamala Harris）2024年敗選前曾好幾次對外透露問鼎總統大位的企圖，但這次的表態卻與之前態度迥異。

2028年美國總統初選最快將在今年底期中選舉後揭開序幕，包含紐松與賀錦麗在內的潛在人選，近來均動作頻頻，極力維持自身在全國層級的政治聲量。

今年以來，紐松已兩度造訪民主黨初選首站南卡羅來納州。此外，在川普去年回鍋白宮後不久，紐松就開辦一檔播客（Podcast）節目，廣邀跨光譜的各界人物對談，受訪者包含遇刺身亡前的保守派網紅柯克（Charlie Kirk）及多位民主黨同僚州長。

訪談中，塔柏爾點出賀錦麗雖有意捲土重來，但因過去已吞下敗仗，未必是民主黨內最佳選擇；對此觀點，紐松表示認同。

紐松說：「這確實是站得住腳的論點，有說服力且完全是客觀事實。但我清楚個中道理（似指賀錦麗再次上陣）。我熟悉她的基本盤，也認識她的朋友圈。我絕不會那樣做。」並形容他與賀錦麗的人脈陣營「幾乎完全重疊」。

賀錦麗

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