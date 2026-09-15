聽新聞
0:00 / 0:00

美將取消電廠排碳限制

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

紐約時報報導，美國川普政府將宣布，取消燃煤與天然氣電廠的溫室氣體排放限制，推翻前總統拜登與歐巴馬任內的氣候政策。美國是全球主要碳排放國之一，而電力部門又是全美第二大溫室氣體排放來源，這項政策轉向勢必引發環保團體與民主黨執政州強烈反彈。

知情人士透露，美國環保署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）預計14日起於休士頓舉行的20國集團（G20）能源部長會議期間公布相關措施。若新政策挺過預料中的法律挑戰，不只將撤銷現行發電廠碳排規範，也可能進一步限制未來政府重新管制發電廠溫室氣體的空間。

川普政府早在去年春季就開始研擬這項計畫，但一直遭到環保人士與能源專家反對。他們指出，若把美國電力部門單獨視為一個國家，其造成的氣候汙染規模將高居全球第五，僅次於中國大陸、美國整體、印度與俄羅斯。

拜登政府2024年定案的規範，要求現有燃煤電廠及未來新建天然氣電廠削減碳排，燃煤電廠可透過碳捕捉與封存技術達標，天然氣電廠則可改用氫氣等較潔淨燃料。拜登政府當時估計，相關措施截至2047年可帶來1,200億美元公共衛生效益。

川普重返白宮後，EPA持續鬆綁氣候與環保政策，包括取消汽車溫室氣體排放標準、放寬部分冷媒限制，並撤銷賦予EPA制定氣候法規法律基礎的科學認定。川普政府則致力降低化石燃料生產與使用門檻及成本，尤其希望藉此增加發電，以滿足AI資料中心快速成長的用電需求。

新方案未取消所有汙染管制，發電廠仍須遵守汞、砷等有害物質的部分排放限制，只是EPA先前也已放寬汞排放標準。煤炭則是汙染最嚴重的化石燃料，燃燒時產生的空氣汙染與溫室氣體都高於其他能源來源。

電廠 歐巴馬 天然氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普再開氣候政策倒車 擬廢燃煤燃氣電廠碳排標準

美國能源部副部長：擴大出口 台灣可持續取得美資源

經濟日報社論／當順差成為原罪 台灣不能沉默

分析：各國重新衡量與美關係 「美國首選」蒙塵

相關新聞

Fed決策前夕…川普再施壓 華許陷兩難

聯準會（Fed）將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決議。目前期貨市場顯示升息機率已接近九成，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。

中美競爭 川普：贏得AI就贏得一切

中國國家主席習近平九月下旬訪問美國，人工智慧（ＡＩ）預料將是下周「川習二會」的重要議題。對於ＡＩ監管風險，美國總統川普十三日表示，這是有心人炒作，他在意的是美國在全球競爭中領先中國，他希望保持這種局面，「誰贏得ＡＩ就贏得一切」。

Fed升息壓力 新興市場硬扛

新興市場今年來的表現並未因為中東戰爭、油價突破百美元及美債殖利率急升而受到重大衝擊。即便市場擔憂美國聯準會（Fed）本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。

科技巨頭籲開發減速 川普：AI監管風險只是炒作

中國國家主席習近平9月下旬訪問美國，人工智慧（AI）預料將是下周「川習二會」的重要議題。對於AI監管風險，美國總統川普13日表示，這是有心人炒作，他在意的是美國在全球AI競爭中領先中國，他希望保持這種局面，「誰贏得AI就贏得一切」。

古謝大勝破沖繩紀錄 日相高市掏預算支票

沖繩縣十三日舉行知事（縣長）選舉，十四日完成計票作業，由自民黨等六黨共同推薦的無黨籍候選人古謝玄太，以四十二萬三一二四票當選，創沖繩知事選舉史上最高票紀錄。日相高市早苗十四日隨即表明，將和新知事切實展開合作，而為了振興沖繩經濟，「我將竭盡全力」。

Anthropic連兩季賺錢 化解AI燒錢疑慮

人工智慧（AI）新創Anthropic據傳已選定那斯達克交易所作為首次公開發行股票（IPO）上市地點，並告知投資人，將連續第二季獲利，在扣除與亞馬遜營收分潤以及模型訓練成本之前，毛利率已超過80%。在該公司進行備受矚目的IPO前，此舉料將減輕投資人對AI燒錢的疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。